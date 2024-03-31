Kadıköy 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Kadıköy'de seçimi kim kazandı? Kadıköy Belediye başkanı kim oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu ne kadar oy aldı?

Kadıköy seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Kadıköy'de hangi aday ne kadar oy aldı? Kadıköy Belediye başkanı kim oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 21:23
Kadıköy 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Kadıköy'de seçimi kim kazandı? Kadıköy Belediye başkanı kim oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu ne kadar oy aldı?
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Kadıköy yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

MESUT KÖSEDAĞI - CHP KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

VELİ ARSLAN - AKP KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

FATİH MEHMET MAÇOĞLU - TKP KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

KÜBRA DURSUN - İYİ PARTİ KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

ŞAKİR AYGÖL - BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

FAHRETTİN EROĞLU - MEMLEKET PARTİSİ KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

RECEP YILMAZ - SAADET PARTİSİ KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

MEHMET ÇEVİK - VATAN PARTİSİ KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

ESİN AYDEMİR - DEVA PARTİSİ KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

DOĞAN ERGÜN - TİP  KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

SEMİH BAKIR - ANAVATAN PARTİSİ KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

BARIŞ KAZANCI - DSP KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

LEVENT METİN - YENİDEN REFAH KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

VEYSİ ESKİ - DEM PARTİ KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

TUĞRUL KİHTİR - ZAFER PARTİSİ KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

PINAR AKBİNA KARAMAN - HKP KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

NURCAN SABUR - BTP KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

HASAN AYDIN - HÜDAPAR KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

NEJLA GÜVELİ PİLİÇÇİ - ADALET BİRLİK PARTİSİ KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

DEVRAN AYDOĞAN - DP KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

ALİ KEMAL ÇAMUR - MİLLET PARTİSİ KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

FATİH ÖZGÜR

YÜCEL DİLBER 

NURDOĞAN BABADAĞ

KADIKÖY'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. 

Açılan sandık: %64,11

CHP: 82,35

AKP: 14,93

DEM: 1,16

İYİ Parti: 0,98

YRP: 0,58


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