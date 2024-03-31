Kadıköy 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Kadıköy'de seçimi kim kazandı? Kadıköy Belediye başkanı kim oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu ne kadar oy aldı?
Kadıköy seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Kadıköy'de hangi aday ne kadar oy aldı? Kadıköy Belediye başkanı kim oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu ne kadar oy aldı?
Kadıköy yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
MESUT KÖSEDAĞI - CHP KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
VELİ ARSLAN - AKP KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
FATİH MEHMET MAÇOĞLU - TKP KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
KÜBRA DURSUN - İYİ PARTİ KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
ŞAKİR AYGÖL - BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
FAHRETTİN EROĞLU - MEMLEKET PARTİSİ KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
RECEP YILMAZ - SAADET PARTİSİ KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
MEHMET ÇEVİK - VATAN PARTİSİ KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
ESİN AYDEMİR - DEVA PARTİSİ KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
DOĞAN ERGÜN - TİP KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
SEMİH BAKIR - ANAVATAN PARTİSİ KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
BARIŞ KAZANCI - DSP KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
LEVENT METİN - YENİDEN REFAH KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
VEYSİ ESKİ - DEM PARTİ KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
TUĞRUL KİHTİR - ZAFER PARTİSİ KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
PINAR AKBİNA KARAMAN - HKP KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
NURCAN SABUR - BTP KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
HASAN AYDIN - HÜDAPAR KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
NEJLA GÜVELİ PİLİÇÇİ - ADALET BİRLİK PARTİSİ KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
DEVRAN AYDOĞAN - DP KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
ALİ KEMAL ÇAMUR - MİLLET PARTİSİ KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
FATİH ÖZGÜR
YÜCEL DİLBER
NURDOĞAN BABADAĞ
KADIKÖY'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak.
Açılan sandık: %64,11
CHP: 82,35
AKP: 14,93
DEM: 1,16
İYİ Parti: 0,98
YRP: 0,58
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