Etki Ajanlığı teklifi TBMM Genel Kurulu'na geliyor: 'Cadı avı dönemi başlar'

Yayınlanma: 12.11.2024 - 09:30

Güncelleme: 12.11.2024 - 09:31

“Etki ajanlığı” olarak bilinen ve kamuoyunun tepkisini çeken yasa teklifine göre, yeni bir suç ihdas edilecek.

Devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Söz konusu yasanın görüşmeleri de bugün TBMM Genel Kurulu’nda başlayacak.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, yasa ile cadı avı döneminin başlayacağını belirterek “Siyasi iktidarını uzatabilmek için binbir yol deneyen AKP iktidarı, Dezenformasyon Yasası ile başlayan süreçte, korku iklimi çerçevesinde özgürlükleri ihlal edici, güvenlikçi yasa tekliflerini TBMM’ye getiriyor” dedi. Çok soyut kavramlar üzerinden bir suç tanımı yapılmasını eleştiren Bülbül “Maddede yer alan ‘siyasi yarar’ kavramı, iktidarın siyasi yararının her gün değiştiği konjönktürde nasıl belirlenecek?” sorusunu yöneltti.

‘BAKAN İZNİ SİYASALLAŞMANIN ÖRNEĞİ’

Öneriyle bir kişinin aynı suçtan iki kez yargılanmasının önünün de açılacağına dikkat çeken Bülbül, “Ayrıca bu maddeden yapılacak bir kovuşturma Adalet Bakanı’nın iznine tabii tutulmuştur. Partili cumhurbaşkanlığı sisteminde bakanlar, partili cumhurbaşkanına sorumludur. TCK’da bulunan diğer casuslukla ilgili suç düzenlemelerinin soruşturma ve kovuşturması Adalet Bakanı’nın iznine tabii değilken yeni ihdas edilmeye çalışılan bu suçun kovuşturmasının Adalet Bakanının iznine tabii tutulması yargının siyasallaştığının açıkça bir örneğidir” tepkisini gösterdi.

Bülbül yasa teklifinin geri çekilmesi için çağrı yaptı.

AKP VE MHP'NİN 'ETKİ AJANLIĞI' SINAVI

"Etki ajanlığı" düzenlemesini Meclis'e sunmaya hazırlanan AKP'nin benzer bir düzenlemeyi yürürlüğe sokan Gürcistan'a karşı NATO Parlamenterler Meclisi’nde yayımlanan deklarasyona taraf olduğu ortaya çıkmıştı.

TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın "etki ajanlığı" olarak bilinen casusluk düzenlemesini içeren kanun teklifine ilişkin çarpıcı bir ayrıntıyı açıklamıştı.

Günaydın, benzer bir düzenlemenin Gürcistan Parlamentosu’ndan geçirilerek yasalaştırıldığını ve izleyen süreçte 24-27 Mayıs 2024 tarihleri arasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da toplanan NATO Parlamenterler Meclisi'nin bunun üzerine Gürcistan iktidarına bir çağrı yaptığını belirtmişti.

Günaydın'ın aktardığına göre, sözü edilen NATO Parlamenterler Meclisi’ne katılan ve 8 üyesi AKP, 4 üyesi CHP, 2 üyesi MHP, 2 üyesi DEM Parti, 1 üyesi İYİ Parti ile 1 üyesi Saadet/Gelecek grubundan oluşmak üzere 18 milletvekilinden oluşan heyetin tamamı "Gürcistan Etki Ajanlığı düzenlemesini demokrasi tehdidi" olarak niteleyen deklarasyona olumlu oy kullanmıştı.