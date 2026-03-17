'Etkin pişmanlık' için dilekçe verdi: Bebek Otel müdürüne tahliye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” ve “Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek” suçlarından yürütülen soruşturmada, ocak ayında 26 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı.

Şüphelilerden Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım, otelin genel müdürü Arif Altunbulak, Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit tutuklanırken, Binnur Buse Alper, Sedef Selen Atmaca ve Gözde Anuk’a ise “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol kararı verildi.