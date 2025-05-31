‘Etkin pişmanlık’la tahliye edilen müteahhitten 3 farklı ifade... İmamoğlu’nu suçladı, tahliye oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlandırılarak tahliye edilen Beyaz İnşaat hissedarı müteahhit Seyfi Beyaz’ın, ilk ifadesinde suçlamadığı ve usulsüzlük yapmadığını söylediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu sonraki iki ayrı ifadesinde suçladığı öğrenildi. Ayrıca ilk ifadesinde İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’i tanımadığını söyleyen Beyaz, ikinci ve üçüncü ifadesini de değiştirip Keleş’in mermer işlerini İmamoğlu’nun yönlendirmesi aracılığıyla bedelinden yüksek fiyatla aldığını iddia etti.

İBB’ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla yapılan operasyon kapsamında Beyaz tutuklanmıştı. Beyaz, tutuklu kaldığı süre zarfında 9 Nisan, 25 Nisan, 14 Mayıs ve 26 Mayıs tarihlerinde savcılıkta ifade verdi. Beyaz son verdiği ifadesinin ardından etkin pişmanlıktan yararlandırıldı ve tahliye edildi.

İMAMOĞLU’NU SUÇLADI, SERBEST KALDI

T24’ün aktardığına göre, Beyaz, ilk ifadesinde "rant sağlamadığını" söylediği Ekrem İmamoğlu hakkındaki açıklamalarını sonra verdiği iki ayrı ifadesinde değiştirdi. Beyaz’ın İmamoğlu ile ilgili verdiği ifadeleri şöyle:

İLK İFADE: İMAMOĞLU KENDİNE RANT SAĞLAMADI

İlk ifadesi: Ekrem İmamoğlu’nu 2010 yılından itibaren tanıyorum. Beylikdüzü'nde bir arsa satılıyordu. yüzde 15'i kendisine, yüzde yüzde 85'i de K.A’ya aitti. K.A’nın payını ben satın aldım. Bu arsa üzerinde Ekrem İmamoğlu ile birlikte inşaat yaptık. Ben kendi hisseme düşen bağımsız bölümleri sattım. Ekrem İmamoğlu ile ortak olan arsa üzerinde Park Teras isimli projeyi yaptık. Bu projenin imarı düşüktü. Arsanın Ekrem İmamoğlu döneminde imara açılıp açılmadığını hatırlamıyorum ancak arsanın imar oranının düşük olması dikkate alındığında buradan da anlaşılacağı üzere İmamoğlu’nun kendi lehine imarı artırma imkanı varken arsasına düşük imarla inşaat yaptırdığı ve kendine bir rant sağlamadığı anlaşılacaktır. Yine İmamoğlu ile yaptığım Park Teras isimli inşaatın kabasını A’ya yaptırdık. Burada İmamoğlu’nun bir yönlendirmesi olmadı.

İKİNCİ İFADE: İMAMOĞLU BİZE ÖDEME YAPMADI

İkinci ifadesi: "Teraspark AVM'de yaptığımız inşaatın arsasının arsa üzerinde satılık tabelasını görmemiz üzerine aradığımız numaradan K.A isimli şahısla görüştük. Buranın yüzde 85'inin kendisinin olduğunu, yüzde 15'inin de Ekrem İmamoğlu’nun adına olduğunu söyledi. Sadece kendi hissesini satmak istediğini söyledi. Biz kendisine diğer yüzde 15'ini de almak istediğimizi söylememiz üzerine K.A. Ekrem İmamoğlu’nun bizimle bu inşaatın içerisinde olacağını iletti. Ekrem İmamoğlu’nun bizimle beraber bu işi yapabileceğini söyledi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu ile görüştük, bu inşaatı beraber yapabileceğimizi anlayınca K.A’nın yüzde 85 hissesini satın aldık. Hisseleri satın aldıktan sonra inşaata devam ettik ve tamamladık, sonrasında burası 1,5 yıl kirada kaldı. Söz konusu kiracılar farklı kişilerdir, toplanan kira gelirinin yüzde 85'i bize yüzde 15'i Ekrem İmamoğlu’na aktarılmaktaydı. Sonrasında bizim ihtiyacımız olduğu için mecburen hissemizi satmak istedik. Yabancı bir müşteri burayı toptan satın almak istediğini söyledi ama İmamoğlu burayı satmak istemedi. Biz de kendi payımızı satıp kalanı Ekrem İmamoğlu’na bırakmak istediğimizi söyledik. O da bunu kabul etti. Ekrem İmamoğlu burada yüzde 15'e değil, yüzde 20'ye tekabül eden sayıda 6 veya 7 dükkan aldı. Aradaki yüzde 5 hisseyi resmi bir şekilde devrettik ancak karşılığında herhangi bir ödeme almadık."

ÜÇÜNCÜ İFADE: PARAMIZI TAHSİL EDEMİYORUZ

Üçüncü ifadesi: "Teras Park AVM'yi inşaatı sonrasında Ekrem İmamoğlu’nun şahsından o günün parasıyla 1.750.000,00 TL alacağımız kalmıştır. Bu alacağımızı Ekrem İmamoğlu o tarihten itibaren ödememiştir. Kendisi AVM inşaatı bittikten sonra belediye başkanı olduğu için bu alacağımızı kendisinden tahsil edemiyoruz. Bu hususu T.Y’ye birkaç defa söyledik. O bu durumu Ekrem İmamoğlu’na ileteceğini söyledi ancak tarafıma herhangi bir dönüş yapmadı."

Edinilen bilgiye göre ilk ifadesinde İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’i tanımadığını belirten Beyaz’ın, ikinci ve üçüncü ifadesinde hayatında Keleş’i görmediğini söylemesine karşın WestSide isimli projenin mermer işlerini İmamoğlu’nun yönlendirmesi aracılığıyla bedelinden yüksek fiyatla aldığını iddia ettiği de öğrenildi.

Beyaz’ın ifadeleri şöyle:

İlk ifadesi: "Fatih Keleş’i de tanımam. Kendisiyle diyaloğum yoktur."

İkinci ifadesi: "Önceki ifademde Fatih Keleş ismi sorulduğunda tanımadığımı beyan etmiştim. Şahıs WestSide isimli projede mermer işlerini alan kişiymiş. Bu hususu cezaevinde öğrendim. Şahsın ismini daha önceden duymuştum ancak şahsı görüp tanımışlığım yoktur."

Üçüncü ifadesi: "WestSide isimli projede Fatih Keleş, Ekrem İmamoğlu’nun yönlendirmesi ve A.S’nin aracılığıyla bu projenin mermer işlerini bedelinden yüksek fiyatla almıştır. Biz A.S’nin M. İnşaatın dışarıdan ortağı olması ve belediyeyle olan ilişkilerimizi halletmesi nedeniyle bu durumu kabul ettik. Söz konusu yerin mermer işlerinin Fatih'e verilmesinde A.S. çok ısrar etti. Beylikdüzü'nde bulunan White Corner, Beyaz City ve Mega Kent isimli AVM'lerimizde bulunan 7 dükkan Fatih Keleş’in söylemesiyle Beylikdüzü Belediyesi'ne kiralanmıştır. Buralar seçim döneminde ofis olarak kullanılmıştır. Buralara ilişkin kira sözleşmesi yapılsa da tarafımıza herhangi bir ödeme şu ana kadar yapılmamıştır. Kira sözleşmeleri AVM yönetimlerinde bulunabilir. Buralara ilişkin ticari hayatımız etkilenmesin diye herhangi bir dava bu zamana kadar açmadık. E.Y ve Fatih Keleş ile ise hayatım boyunca hiç görüşmedim."