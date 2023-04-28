Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'na sadece geçen mart ayında 513 çağrı geldi

Yayınlanma: 28.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.04.2023 - 03:00

Rapora ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa ile ilgili tartışmalara dikkat çekti.

(Canan Güllü)

‘KİRLİ PAZARLIK’

Güllü, “Bu rapor, İstanbul Sözleşmesi’nin hukuksuzca yürürlükten çekildiği ve ‘kirli pazarlık’ dediğimiz genel seçimlerde HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi ile yapılan 6284 sayılı yasadan çekilme işbirliği gölgesinde hazırlanmıştır. Kadınların korunmadığını ve korunmayacağına dair sözlerin verildiği bu süreçte çaresizliği yansıtan bir rapordur. Bu raporda değişmeyen olarak yüzde 54.4 oranı ile şiddetin yine evlilik birlikteliği içinden yani kocadan geldiğine tanıklık ediyoruz” dedi.

Güllü şu ifadeleri kullandı:

“Artan sığınak talebi dikkat çeken nokta. Hattımızda az sayıda aldığımız bir talepti. Son aylarda bu sayı çoğalmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde art arda sosyal medyaya düşen siyasilerin kadın konusundaki yaklaşımlarından cesaret bulan erkeklerin bezdirdiği kadınlar aslında sığınacak yer konusunda da zorda. Çünkü karakolda ‘Ne işin var sığınakta?’ diyen polislerin sayısının arttığına ve sakinleştirici kullanan kadınlar için ‘Akıl hastanesine yatmayı kabul edersen sığınağa alırız’ diye imza vermesini talep eden kolluğun engellerine de takıldığına tanıklık ediyoruz. Sığınaklarda en demokratik seçim hakkını bile kullanamayan ve birçok engelle karşılaşan kadınlar hem şiddetten yaralarını hem sonrasında yaşamak için mücadelenin parçası olmaktan yoruldu.”

‘AĞAM DALGA GEÇİYOR’

Güllü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadına yönelik şiddete ilişkin “Kadına şiddetle mücadele ediyoruz” ifadelerine yönelik “21 yıldır iktidarda olan ve koruyucu sözleşmelerden vazgeçen iktidarın başı cumhurbaşkanının “şiddeti önleyeceğiz” çıkışı “ağam bizimle dalga geçiyor” formatında ne yazık ki. Önümüzdeki seçim kadınların ya şiddetle beraber özgürlüklerinin kısıtlanacağı bir sürece ya da muasır medeniyete erişeceği bir sonuca dönüşebilir. Kararını kadınlar verecek” değerlendirmesinde bulundu.

SALDIRGANLARIN YÜZDE 54.4’Ü EŞLER

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (TKDF) Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Veri Analizi Raporu’na göre, saldırganların yüzde 54.4’ünü eş, yüzde 7’sini erkek arkadaş, yüzde 5.3’ünü eski erkek arkadaşlar oluşturuyor. Yüzde 3.5’lik grup içinde, baba, komşu, diğer akrabalar yer alıyor. Mağdurların yaş dağılımında 15-65 yaş arası öne çıkıyor. Arama yoğunluklarına göre saat dağılımında ise en çok aramalar sabah saat 8 ve 10-11 ile öğleden sonra 1, 3-4’te yapılıyor. Çarşamba, perşembe ve cuma en yoğun aramaların olduğu günler.

TKDF’den rapora ilişkin açıklamada, “Acil yardım hattına gelen çağrılar, kadınların en çok en yakınlarındaki erkekler tarafından şiddete uğradığını, şiddetin en güvenli olduğunu varsaydığımız ev içerisinde kadınların hayatlarını paylaştıkları eşler ve diğer aile bireyleri tarafından uygulandığını göstermekte” ifadeleri kullanıldı.