Oğuzhan Koç ile boşanacaklarını duyurmuşlardı... Demet Özdemir'den ilk açıklama: 'Ne aldatma ne de şiddet...'

Yayınlanma: 22.04.2023 - 10:44

Güncelleme: 22.04.2023 - 11:16

Geçtiğimiz yaz görkemli bir törenle dünyaevine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, son dönemde ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşadıkları konuşulan çift, sosyal medya hesaplarından “Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

Konuyla ilgili ilk açıklamayı Demet Özdemir yaptı.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Özdemir, “Çıkan iddialara çok şaşırmadım ama gerçeği yansıtmıyor. Bizim ilişkimizde çıkan dedikodular gibi başımıza bir şey gelmedi. İkimiz de saygı çerçevesi içerisinde ilişkimizi noktalama kararı verdik" ifadelerini kullandı.

"NE ALDATMA, NE DE ŞİDDET..."

Ünlü oyuncu sözlerine, "Ne aldatma, ne de şiddet gibi iddialar doğru. Biten bir ilişki sonrası konuşmak ne bana ne de Oğuzhan’a yakışır. Aramızda kin, nefret, öfke yok. Ortaya atılan takı, ev, mal, mülk üzerine dedikodular beni çok üzüyor. Hiçbirisi gerçeği yansıtmıyor. Böyle şeyler konuşulmadı" diyerek devam etti.