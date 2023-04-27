Balıkesir'de şiddetli yağış köprüye zarar verdi

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün geceden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış deredeki su miktarını arttırınca Kepsut'un girişinde bulunan Kille köprüsü zarar gördü.

AA
Yayınlanma: 27.04.2023 - 10:22
Balıkesir'de şiddetli yağış köprüye zarar verdi
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün gece şiddetli yağış etkili oldu. Derede akan su miktarı yağışla birlikte artınca Balıkesir ve Kepsut arasında bulunan Kille köprüsü zarar gördü.

Köprünün üzerindeki beton zemin kırıldı. Olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken köprü ulaşıma kapatıldı.

Öte yandan Kepsut ilçesine girişler alternatif köprüden yapılırken ilçeye su taşıyan boruların bu köprünün altında geçtiği ve deredeki su seviyesinin artmasından dolayı boruların da zarar gördüğü tespit edildi.

Meydana gelen hasar ile ilgili çalışmalar devam ediyor.


Balıkesir sağanak köprü

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