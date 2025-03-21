Eylem duyurusu yapan hesaplara erişim engeli

Gözaltılara ilişkin tepkiler sürerken, eylem çağrısında bulunan bazı öğrenci oluşumlarının sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Eylem duyurusu yapan hesaplara erişim engeli
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 16:37

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda ismin 'yolsuzluk ve terör' soruşturmaları kapsamıdna gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.

Öğrenci oluşumları sosyal medya üzerinden farklı şehir ve semtlerde eylem çağrısında bulunurken, bu çağrıyı yapan bazı sosyal medya hesaplarının erişime engellendiği görüldü.


Etiketler: #EYLEM #hesap #erişim engeli

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