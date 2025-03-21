Eylem duyurusu yapan hesaplara erişim engeli

Yayınlanma: 21.03.2025 - 16:37

Güncelleme: 21.03.2025 - 16:37

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda ismin 'yolsuzluk ve terör' soruşturmaları kapsamıdna gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.

Öğrenci oluşumları sosyal medya üzerinden farklı şehir ve semtlerde eylem çağrısında bulunurken, bu çağrıyı yapan bazı sosyal medya hesaplarının erişime engellendiği görüldü.