Eylemlerde görevlendirilen polislere 'ödül parası' yatırıldı!

Yayınlanma: 11.04.2025 - 16:18

Güncelleme: 11.04.2025 - 16:18

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, bir polis memurundan aldığı mesajı canlı yayında okuyarak, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonuyla başlayıp ülke geneline yayılan eylemlerde görevlendirilen polislere para ödülü vereceğinin bilgisini aldığını söylemişti.

BirGün'ün haberine göre, CHP’li Bakan’ın duyurduğu para ödülü polislerin hesaplarına yatırıldı. Birçok kentteki eylemlerde görev alan polislere yaklaşık 10’ar bin TL "ödül" parası yatırıldı.

Bakan yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“İçişleri Bakanlığı, POLNET sistemi üzerinden yaptığı duyuruyla; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında toplumsal olaylarda görev alan personele para ödülü verileceğini bildirmiştir. Açıkça söylüyoruz: Polis, devletinin hukukunu ve milletinin onurunu üç kuruşluk sus payına satmaz! Hukuku ayaklar altına alan bu siyasi operasyonlara alet olmaz!”