Avrupa Ligi'nde 7 hafta geride kaldı: İşte temsilcilerimizin kazandığı para ödülü!
UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 7 haftanın ardından takımların kasasına koyduğu para ödülü açıklandı.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde takımlar kazandıkları para ödülüne göre sıralandı.
İşte Football Meets Data'nın verilerine göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kazandığı para ödülü ve tablodaki yeri:
1- Lazio - 21 milyon 273 bin Euro
2- Manchester United - 19 milyon 752 bin Euro
3- Eintracht Frankfurt - 19 milyon 369 bin Euro
4- Tottenham Hotspur - 18 milyon 626 bin Euro
5- Galatasaray - 17 milyon 518 bin Euro
6- Lyon - 17 milyon 461 bin Euro
7- Ajax - 16 milyon 738 bin Euro
8- Roma - 16 milyon 584 bin Euro
9- Bodo/Glimt - 16 milyon 579 bin Euro
10- Slavia Prag - 16 milyon 63 bin Euro
18- Fenerbahçe - 13 milyon 899 bin Euro
27- Beşiktaş - 10 milyon 630 bin Euro
Etiketler: #fenerbahçe #beşiktaş #galatasaray #uefa avrupa ligi
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