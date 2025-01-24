Avrupa Ligi'nde 7 hafta geride kaldı: İşte temsilcilerimizin kazandığı para ödülü!

Yayınlanma: 24.01.2025 - 16:27

Güncelleme: 24.01.2025 - 16:27

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde takımlar kazandıkları para ödülüne göre sıralandı.

İşte Football Meets Data'nın verilerine göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kazandığı para ödülü ve tablodaki yeri:

1- Lazio - 21 milyon 273 bin Euro

2- Manchester United - 19 milyon 752 bin Euro

3- Eintracht Frankfurt - 19 milyon 369 bin Euro

4- Tottenham Hotspur - 18 milyon 626 bin Euro

5- Galatasaray - 17 milyon 518 bin Euro

6- Lyon - 17 milyon 461 bin Euro

7- Ajax - 16 milyon 738 bin Euro

8- Roma - 16 milyon 584 bin Euro

9- Bodo/Glimt - 16 milyon 579 bin Euro

10- Slavia Prag - 16 milyon 63 bin Euro

18- Fenerbahçe - 13 milyon 899 bin Euro

27- Beşiktaş - 10 milyon 630 bin Euro