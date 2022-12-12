EYT düzenlemesi yeni yıla kalmıştı: Meral Akşener'den çok sert tepki

12 Aralık 2022 Pazartesi, 18:43

Aralık ayı itibarıyla asgari ücret zammı ile beraber EYT konusu da gündemde yerini koruyor. EYT düzenlemesinde tam sona gelindi derken AKP'den yapılan açıklama milyonlarca yurttaşı hüsrana uğrattı.

Habertürk TV'nin AKP'ye yakın kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, EYT düzenlemesine ilişkin takvim ocak ayında başlayacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, EYT düzenlemesinin ocak ayına kalmasına sert tepki gösterdi.

"YA ŞİMDİDEN SÖZÜNÜZÜ TUTUN..."

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Akşener, "EYT’li kardeşlerimizin kazanılmış haklarını yıllardır gasp eden iktidar, yine sözünden dönmenin yollarını arıyor… Ya şimdiden sözünüzü tutun; Ya da İYİ Parti iktidarında EYT sorununun tarihin tozlu raflarına nasıl kaldırılacağını izleyin" ifadelerini kullandı.

EYT'li kardeşlerimizin kazanılmış haklarını yıllardır gasp eden iktidar, yine sözünden dönmenin yollarını arıyor...



Ya şimdiden sözünüzü tutun;



Ya da İYİ Parti iktidarında EYT sorununun tarihin tozlu raflarına nasıl kaldırılacağını izleyin.#ŞartlıEYTyeHayır — Meral Akşener (@meral_aksener) December 12, 2022

EYT NEDİR, YAŞ ŞARTI VAR MI?

Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor. Zira 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklikle prim günü ve sigortalılık süresi şartlarının yanı sıra bir de yaş şartı getirildi. EYT'li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Bilgin, “Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem” yanıtını verdi. EYT konusunda bir düzenlemenin çıkacağını bildiren Bilgin, bu düzenlemenin ayrıntılarını gerekli hesaplamaların ardından kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.