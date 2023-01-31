EYT talepleri karşıladı mı? Yurttaşlar Cumhuriyet'e konuştu: 'Siyasilerin dediğine nasıl inanacağız'

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 18:25

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 18:26

Milyonların beklediği EYT Yasa Teklifi, 30 Ocak günü TBMM'de görüşüldü. Teklif 4 maddeden oluşuyor. Bir çok EYT'li kademeli prim günü sebebiyle 5 bin iş gününü doldurmuş olsa dahi emekli olamıyor. Cumhuriyet TV yurttaşlara EYT'lilerin talepleri karşılandı mı? diye sordu.

EYT TALEPLERİ KARŞILADI MI?

Kademeli prim günlerinin yanı sıra staj ve çıraklık sigortalarının EYT başlangıcı sayılmaması, BAĞ-KUR ve SSK emeklilerinin arasında oluşan farklar başlıca sorunlar arasında.

Pek çok yurttaş TBMM'de görüşülen teklifin EYT'lilerin tüm taleplerini karşılamadığı görüşünde. Cumhuriyet'e konuşan yurttaşlardan birisi de EYT'lilerin düşük emekli maaşlarına vurgu yaparak sorunun daha da büyüyebileceğini dile getirdi.

Yurttaşların teklifle ilgili görüşlerinden özetler şöyle:

"45 yaşında bir insan emekli olurken 46 yaşındaki bir insanın 15 yıl beklemesi adil değil, burada bir mağduriyet elbette var. Ya bu yapılmayacaktı ya da mağduriyetler giderilmeli. Mağduriyetleri gidermek şöyle dursun düşük maaşlar sebebiyle başlı başına bir sorun teşkil edecek."

"Benim oğlum da EYT'li bekliyor. Seçim malzemesi olarak kullanılıyor bu durum. EYT'lilerin çıkan yasadan memnun olduğunu sanmıyorum."

"Talepler tam karşılanmış gibi gözükmüyor. Geniş kapsamlı olmadığını düşünüyorum. Yine de bu haliyle bile meclisten geçerse olumlu."

" 2 milyon 600 bin kişi bu yasayı bekliyordu, 2 milyon 200 bin kişi emekli olduğuna göre taleplerin çoğu karşılandı."

"Bir kere en büyük ayrım BAĞ-KUR ile sigorta arasında. 5 bin iş günü sigortadan emekli olanla BAĞ-KUR'dan 9 bin iş günü ile emekli olanın ne farkı var? En büyük haksızlık bu ayrım. O da çalışıyor diğeri de."

"Talepler karşılanmadı. Çünkü kademeli olarak emekli olunuyor. Kimsenin talebi bu yönde değildi."

"Büyük ölçüde karşılandı. Muhalefet partilerinin de istediği buydu."

EYT SEÇİM SONRASINA BIRAKILIR MI?

"Seçimden sonraya kalmaz, martta maaşlarını alırlar ancak bilerek 1-2 ay sarkıtıldı. Aralıktan beri konuşuluyor. Maksat bütçeden para çıkmaması."

"Cumhurbaşkanı martta maaşlarını alacaklar dediyse alırlar."

'İKTİDARIN DEDİĞİ NE ÇIKIYOR Kİ?'

"Siyasilerin dediğine nasıl inananacağız bilmiyorum, iktidarın dediği ne çıkıyor ki?"

"Seçim sonrasına kalmaz çünkü muhalefet bastırıyor."

"Seçim için yapılıyor bunlar, aralık ayından beri dinliyoruz. Hep bir vaat!"

"Martta maaşlarını kesin alırlar. Hükümet söz verip tutmama gibi bir risk almaz, seçimi de dikkate alırsak süreç çok uzamaz."

Yurttaşların çoğu EYT için bir adım atılmasından memnun olsa da sürecin çok uzaması iktidara yönelik eleştirilere neden oluyor. Öte yandan pek çok yurttaş seçimden önce maaşların alınacağına inanıyor. Ancak bu konuda çekimser düşünen ve iktidara güvenmeyenler de var.

EYT'lilerin isteğine rağmen yasada yer bulamayan taleplerle ilgili ne tür gelişmeler olacağı ise merak konusu. Hal böyleyken EYT uzun bir süre daha gündemde kalacak gibi görünüyor.