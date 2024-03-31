Eyüpsultan 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Eyüpsultan'da seçimi kim kazandı? Eyüpsultan Belediye başkanı kim oldu?

Eyüpsultan seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Eyüpsultan'da hangi aday ne kadar oy aldı? Eyüpsultan Belediye başkanı kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:00
Eyüpsultan 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Eyüpsultan'da seçimi kim kazandı? Eyüpsultan Belediye başkanı kim oldu?
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Eyüpsultan yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AK Parti

Deniz Köken

CHP

Mithat Bülent Özmen

İYİ Parti

Emel Bilenoğlu

Yeniden Refah

Lokman Çelik

Zafer Partisi

Bora Göktepe

Saadet

Mevlüt Karsavran

Memleket

Ali Yeditepe

Büyük Birlik

Kemal Kahveci

HÜDA PAR

Recep Sarıağaç

DEVA Partisi

Rasih Muhammet Danış

EYÜPSULTAN'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.


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