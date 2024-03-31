Eyüpsultan 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Eyüpsultan'da seçimi kim kazandı? Eyüpsultan Belediye başkanı kim oldu?
Eyüpsultan seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Eyüpsultan'da hangi aday ne kadar oy aldı? Eyüpsultan Belediye başkanı kim oldu?
Eyüpsultan yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AK Parti
Deniz Köken
CHP
Mithat Bülent Özmen
İYİ Parti
Emel Bilenoğlu
Yeniden Refah
Lokman Çelik
Zafer Partisi
Bora Göktepe
Saadet
Mevlüt Karsavran
Memleket
Ali Yeditepe
Büyük Birlik
Kemal Kahveci
HÜDA PAR
Recep Sarıağaç
DEVA Partisi
Rasih Muhammet Danış
EYÜPSULTAN'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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