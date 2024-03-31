Seçim iptal edilirse ikinci yerel seçim ne zaman yapılacak? 31 Mart seçimleri tekrarlanırsa hangi tarihte seçim yapılacak?
31 Mart Yerel Seçim için geri sayım sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Yerel Seçimlerde herhangi bir sebeple seçim işlemleri iptal edilirse yeni seçimin yapılacağı tarih belirlendi. Peki, Seçim iptal edilirse ikinci yerel seçim ne zaman yapılacak?
31 Mart Seçimlerinin iptal edilmesi durumunda yeni seçim tarihi ile ilgili bilgilendirme Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Seçim iptal edilirse ikinci yerel seçim ne zaman yapılacak?
İKİNCİ TUR SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde, seçim işlemleri sebebiyle iptal edilmesine dair karar verildiği takdirde, seçim çevresinde yeniden seçim yapılacağı, bunun da 2024 yılının haziran ayının ilk pazar günü olması gerektiği belirtildi.
Kararda, 31 Mart 2024 günü herhangi bir sebeple yapılamamış belediye seçimleri, muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri ile 1 Ocak 2024'ten bu yana oluşan mahalli idare birimlerinden olan köylerin muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliği seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yapılmasının gerektiği belirtildi.
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