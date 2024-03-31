Seçim yasakları ne zaman bitiyor? Seçim yasakları saat kaçta bitecek?

Yayınlanma: 31.03.2024 - 10:21

Güncelleme: 31.03.2024 - 10:21

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklama sonrasında, seçim yasakları için ayrıntılar belli oldu.

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye, yerel seçimler kapsamında 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidecek. Oy verme işlemi ülke genelinde saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek. Buna göre seçim yasakları 31 Mart 2024 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Yasaklar, gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

UYGULANACAK OLAN YASAKLAR

YSK kararına göre yerel seçim günü 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak.

Oy verme günü, seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

31 Mart’ta saat 18.00’e kadar her türlü yayın organının seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapması yasak olacak.

Saat 18.00-21.00 arasında yalnızca YSK’nın seçimle ilgili haber ve tebliğleri yayımlanabilecek. Saat 21.00’den sonra ise bütün yayınlar serbest bırakılacak ancak YSK inisiyatifi ile süreyi öne çekebilecek.

SEÇİM YASAKLARI SAAT KAÇTA BİTECEK?

Seçim yasakları, 31 Mart 2024 tarihinde saat sabah 06'da itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasaklar gece yarısı saat 00.00'da itibarıyla sona erecek.