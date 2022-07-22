Mahkemenin TÜGVA kararına Canan Kaftancıoğlu: 'Vakıflara, cemaatlere, yandaşa hizmet dönemi bitti'

22 Temmuz 2022 Cuma, 17:10

İBB’nin AKP yönetiminde olduğu süreçte bazı vakıf ve derneklere tahsisler, yardımlar yeni yönetim tarafından durdurulmuş, vakıflar, kullandıkları binalardan çıkmayarak İBB hakkında hukuki işlem başlatmıştı.

Mahkeme, TÜGVA Üsküdar İlçe Temsilciliği olarak kullanılan Şehir Tiyatroları Kerem Yılmazer Sahnesi’nin binasındaki bir konferans salonu ve altı odanın tahliyesi davasında İBB’yi haklı buldu.

İstanbul 4’üncü İdare Mahkemesi kararında, ilk mahkemenin davayı ret gerekçelerine dikkat çekerek Üsküdar Kaymakamlığı’nın 17 Ağustos 2021 tarihli tahliye işleminin yargı kararının uygulanması niteliğinde olduğunu vurguladı.

"KAFTANCIOĞLU: BUNLAR DAHA BAŞLANGIÇ"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından mahkemenin 'TÜGVA' kararına ilişkin "Ne demiştik! Vakıflara, cemaatlere, yandaşa hizmet dönemi bitti, vatandaşa hizmet dönemi başladı.. Bunlar daha başlangıç…" ifadelerini kullandı.

Ne demiştik! Vakıflara, cemaatlere, yandaşa hizmet dönemi bitti, vatandaşa hizmet dönemi başladı..

Bunlar daha başlangıç… https://t.co/NhnTpFd3tB — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) July 22, 2022

AKILLARA İMAMOĞLU GELDİ

31 Mart’taki yerel seçimleri AKP’nin adayı Binali Yıldırım’ın önünde tamamlaması rağmen mazbatası 17 gün gecikmeli verilen İmamoğlu, 4 Nisan’da bir basın açıklaması yapmıştı. Belediye çalışanlarına seslenen İmamoğlu, “Adama, derneklere, kişilere, vakıflara ve cemaatlere hizmet işi bitti. İstanbul’a hizmet edeceksiniz. Öyle şeffaf bir yönetim başlayacak ki, makamım dahi toplumun gözü önünde olacak” demişti.

İmamoğlu bu sözleriyle, Erdoğan ailesine ait vakıf ve dernekler ile AKP’ye yakın cemaat ve tarikatlar için ayrılan kaynaklara işaret etmişti.