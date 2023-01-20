Ezgi Mola'nın 'Dünyayı Değiştiren Ayten' dizisindeki partneri Bülent Seyran oldu
Ünlü oyuncu Bülent Seyran, Disney Plus'ta yayınlanacak olan 'Dünyayı Değiştiren Ayten' dizisinin kadrosuna katıldı. Seyran dizide Ezgi Mola'nın hayat verdiği 'Ayten’in eşi 'Sedat' karakterini canlandıracak.
Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği 'Safiye' karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Ezgi Mola, 'Dünyayı Değiştiren Ayten' dizisi ile ekranlara dönüyor.
Son olarak kadrosuna oyuncu Bülent Seyran dahil oldu.
Disney Plus’ta yayınlanacak olan dizinin yönetmenliğini Umur Turagay üstlenirken, senaryo ise Ethem Özışık imzası taşıyor.
SEDAT KARAKTERINE HAYAT VERECEK
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mola'nın iki çocuklu kapıcı Ayten’e hayat verdiği dizide, Seyran ise Ayten’in eşi Sedat karakterini canlandıracak.
Selçuk Yöntem, Saadet Işıl Aksoy, Yetkin Dikinciler, Başak Daşman’ın rol aldığı dizide Aytaç Uşun gazeteci Selim’i, hacker Kaan’ı ise Efe Tunçer oynuyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinan Ateş suikastında dehşet verici iddia
- İBB’deki iltisaklı müfettiş
- İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması
- Sözleşmelilere kadro yolu açıldı
- Valilik, Erdoğan için seferber oldu
- Peker yine hareketlendi
- 'Türkiye'nin eli kulağında diktatörlüğü'
- Kulisler hareketlendi
- Konya’daki barınak vahşetinde cezalar belli oldu
- Mardin'de lüks cipe silahlı saldırıda yeni gelişme