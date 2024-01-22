Faciadan dönülmüştü... İstanbul Havalimanı metrosunda yaşananlar Meclis gündemine taşındı: 'Kim bu üçüncü şahıslar?'

Yayınlanma: 22.01.2024 - 15:54

Güncelleme: 22.01.2024 - 15:55

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattı tünelinde hafta sonunda facianın eşiğinden dönüldü.

Metro hattında Kemerburgaz-Göktürk arasında, yüzeyde yürütülen kazık imalatı sebebiyle tünel zarar gördü. 1094 yolcu kapasiteli, 120 km hız yapan ve 15-20 dakika aralıklarla çalışan trenlerin bulunduğu hatta, görgü tanıklarının anlatımlarına göre, saat 11.30 sıralarında geçen trenin geçmesinin üzerinden 3-4 dakika sonra meydana geldi.

Sondaj matkabı tüneli delerek rayların üzerine indi, rayları da tahrip etti. Elektrik aksamı da zarar gördüğü için, seferler tek hat olarak gerçekleştirildi.

GAYRİCİDDİ AÇIKLAMA

Buna karşın, TCDD’den yapılan açıklamada olay hafifletilmeye çalışıldı ve “Yüzeyde 3. şahıslarca yürütülen kazık imalatı sebebiyle tünel çeperi zarar görmüştür. Metro işletme sistemimiz her türlü dış etkene karşı kendisini korumaya alacak şekilde kurulduğu için dış etkiyi anında tespit ederek tüm trenleri korumaya almıştır. Herhangi bir sistem zararı meydana gelmemiştir” açıklaması yapıldı.

BAKAN’A SORDU: KİM BU 3.ŞAHISLAR?

Binlerce vatandaşın kullandığı hat üzerinde bir facianın eşiğinden dönüldüğünü vurgulayan CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Karasu, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

“Plansız, projesiz işi yaptıran, yapan üstlenici hangi kurum ve firmalardır? Önergede belirtilen facia yaşanmış olsaydı bunun sorumlusu ya da sorumluları kim ya da kimler olacaktı?” diye Bakan’a soran Karasu, “Söz konusu sondajı yapan firma ya da kurum kimden, ne zaman, hangi çalışma için izin almıştır? İşlem yapılırken Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı olan veya başka bir bilgi sisteminden yararlanılmamış mıdır?” sorusuna da yanıt verilmesini istedi.

Olayın ardından TCDD’nin yaptığı açıklamada geçen “3. şahısların” kimler olduğunu ve bu kişilerin Eyüp Belediyesi ile bir ilgisinin veya iltisakının olup olmadığının açıklanmasını isteyen Karasu, Bakan Uraloğlu’nun yanıtlanmasını istediği sorulardan bazıları şöyle: