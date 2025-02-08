Fahrettin Altun duyurdu: Erdoğan dört günde üç ülkeye seyahat edecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10-13 Şubat günlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan’a resmi ziyarette bulunacak.

Fahrettin Altun duyurdu: Erdoğan dört günde üç ülkeye seyahat edecek
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.02.2025 - 17:38

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10-13 Şubat günlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan’a resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.

Altun, ziyaretlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:  

"Ziyaretler kapsamında yapılacak görüşmelerde, anılan ülkelerle ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek olup, mevcut iş birliklerinin somut projelerle daha ileriye taşınmasını teminen müşterek adımlar belirlenecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız, kapsamlı stratejik ortağımız olan Malezya’yı ziyaretlerinin ardından Endonezya ve Pakistan’da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarına muhataplarıyla birlikte başkanlık edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret edeceği ülkelerle ikili ahdi zeminin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması ve iş çevreleriyle bir araya gelinmesi öngörülmektedir. Görüşmelerde ayrıca, Gazze başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır."


Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #Fahrettin Altun

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