'Trump' sessizliği sürüyor! Erdoğan, Özel'e sözcüsü Ömer Çelik'le yanıt verdi!

Yayınlanma: 08.02.2025 - 12:36

Güncelleme: 08.02.2025 - 12:41

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere dağıtılması yönündeki açıklamalarına sessiz kalmasını eleştirmiş ve "Buna nasıl susuyor Erdoğan?" demişti.

Özel'in bu tepkisine karşı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan sessizliğini bozmamaya devam etti. Erdoğan'ın yerine yanıt ise partisinin sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Trump'a neden bir cevap verilmediği yönündeki tepkisini yanıtlamaktan kaçınan Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin davası konusundaki hassasiyetine ve bu konudaki kararlı duruşuna, dost düşman tüm dünya şahitlik etmektedir" dedi.

"SİYASİ GAFLET, SİYASİ DALALET"

Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel siyasi tarihin en şuursuz işlerinden birine imza atıp, Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkmış. Özgür Özel, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanımızın sessiz kaldığını söylemiş. Özgür Özel’in bu tutumu tam bir siyasi gaflettir.

Cumhurbaşkanımız bütün siyasi hayatı boyunca bulunduğu ulusal ve uluslararası her zeminde Filistin davası için kimsenin söylemeye cesaret edemediği hakikatleri en net şekilde ifade eden yegane siyasi liderdir.

ABD yönetiminin yaklaşımı hakkında Cumhurbaşkanımızın net tutumu, hem partimiz hem hükümetimiz adına yapılan açıklamalarda en açık biçimde ifade edilmiştir. Cumhurbaşkanımız, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasını siyasi hayatının en temel ilkelerinden biri olarak ifade etmektedir.

Cumhurbaşkanımız, Hamas hakkında yaptığı değerlendirmelerde, Hamas’a terörist diyenlere karşı çıkmış ve Hamas üyelerini “öz vatanını savunan kişiler” olarak nitelemiştir. Cumhurbaşkanımız bunu siyasi yasaklı olduğu dönemde yaptığı ABD ziyareti sırasında bir gazetecinin sorduğu soruya cevaben o günlerden beri söylemektedir.

Özgür Özel ise, İsrail’in soykırım ve cinayet eylemlerinin en yakıcı günlerinde Hamas’a önce terörist demiş, ardından gelen tepkiler üzerine “Hamas terör eylemleri yapıyor” demiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, hayatı boyu Filistinli kardeşlerimize her alanda desteğini fiilen vermiştir ve bu anlamda sadece Türkiye’nin değil aynı zamanda insanlık vicdanının da her daim sözcüsü olmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin davası konusundaki hassasiyetine ve bu konudaki kararlı duruşuna, dost düşman tüm dünya şahitlik etmektedir.

Bugüne kadar Filistin’deki direnişin meşruiyetini sorgulamaktan başka bir değerlendirmesi olmayan Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın samimiyetini sorgulamaya kalkması siyasi dalaletten başka birşey değildir."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Gazze' planıyla ilgili olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şu sözlerle seslenmişti:

Bu Trump konuştuğunda ki bütün dünya ne yapacağını, ülkesine ne yapacağını endişeli gözelerle izlerken bu Trump hiç yeri yokken Erdoğan’a orantısız övgüler dizen işe, güce başlamadan, yeminini etmeden Trump bunu söyledi diye, Türkiye’de davulla zurnayla bunu karşıladılar. Trump, Erdoğan’ı övdü, övdü, övdü. Erdoğan da bundan pek mutlu oldu, böyle büyük bir keyifle bu övgüleri ve Türkiye’deki yansımalarını dinledi. Şimdi bu Trump diyor ki ‘Filistinliler, Gazze’de yaşamayacak. Orası yaşanmaz. Onları etraftaki ülkelere dağıtacağım. Gazze güzel yer, oranın enkazını kaldırmak bana yakışır. Deniz kenarı, pek güzel yermiş. Orayı imara, turizme açacağım. Dünyanın gözbebeği olacak.’ Duyuyor musunuz, Trump‘ı büyük bir hevesle alkışlayanlar, Erdoğan’ı övdü diye trompet, davul, zurna çalanlara ve Erdoğan’a soruyorum. Bu tehcirdir, bu zorla yer değiştirmedir, bu insanlık suçudur, bu soykırımın devamıdır, soykırımı kalıcılaştırmaktır, bu kutsal topraklardan Filistin’i söküp atmaktır. Buna nasıl susuyor Erdoğan?