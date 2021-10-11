Fahrettin Altun: 'Siyasi cinayet' diyenler bilgilerini savcılarla paylaşsın

11 Ekim 2021 Pazartesi, 15:57

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim sürecinde gerilimi yükseltmek isteyeceğini vurgulayarak “Siyasi cinayet kaygım var. ‘Başınıza neler gelecek’ dedi. Açıkça tehdit ediyor” demişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri üzerine Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir "açıklama" geldi. İsim vermeden yaptığı açıklamasında, faili meçhuller döneminin geride kaldığını öne sürüp "Ülkemizin gündeminden çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımızdır" diyen Altun, "Ülkemizde korku iklimi oluşturmayı amaçlayan bu tür iddiaları gündeme getirenleri, ellerindeki bilgileri savcılarımızla paylaşmaya davet ediyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefet partilerinin kimi temsilcileri ardı ardına, ülkemizde “siyasi cinayetler” olacağı iddialarını gündeme getirmektedir. Ülkemizde korku iklimi oluşturmayı amaçlayan bu tür iddiaları gündeme getirenleri, ellerindeki bilgileri savcılarımızla paylaşmaya davet ediyoruz.

Sorumsuz bir şekilde gündeme getirilmeye başlanan bu yalanlar üzerinden milletimizin devlete olan güveni hedef alınmaktadır. Bu iddiaların temel amacı, ülkemizin milli birlik ve beraberliğini zedelemek ve toplumsal huzurumuzu bozmaktır.

Eski Türkiye’nin bakiyesi bu mesnetsiz iddiaları gündeme getirenlere hatırlatmak istiyorum: Faili meçhuller hangi dönemin ürünüydü? Faili meçhulleri ülkemizin gündeminden çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımızdır.

FETÖ, PKK ve bunların hamileriyle yürüttüğümüz güçlü mücadele sayesinde, bu yapıların ülkemizi işgal girişimlerini engelledik. Ancak, bugün terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanların "siyasi cinayet yalanından” medet umar hale gelmesini milletimizin takdirine bırakıyoruz.

Bazı çevreler geçmişin zihniyetini bugünlere taşımak ve yaşatmakla meşgulken, Cumhurbaşkanımız, bilim, sanayi, teknoloji, uzay çalışmaları, 2053 ve 2071 hedefleriyle geleceğin Türkiye’sini inşa etmenin mücadelesini vermeye devam etmektedir."



