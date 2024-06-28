'Fahrettin Koca istifasını sundu' iddiası

Yayınlanma: 28.06.2024 - 08:57

Güncelleme: 28.06.2024 - 10:35

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği iddia edildi.

Koca'nın istifasının ardından Kabine'deki değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının beklendiği kaydedildi.

'AFFINI İSTEDİ' İDDİASI

Halk TV'de yer alan bilgiye göre; gazeteci İsmail Saymaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevden affını istediğini belirterek, kısa süre içerisinde Koca yerine farklı bir ismin bakan olarak görevlendirileceğini belirtti.

Saymaz, Fahrettin Koca ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından dikkat çeken ifadeler kullandı. AKP'nin 31 Mart sonrası yaşadığı iç hesaplaşmada ilk istifanın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldiği belirtildi.

BAKAN KOCA YALANLAMADI

İstifa iddialarını Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu.

"Affınızı istemişsiniz, doğru mu?" sorusuna Koca, şu yanıtı verdi:

"Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda."

"Bugün cumhurbaşkanıyla görüşmüşsünüz" şeklindeki sorumuz üzerine Koca, "Biz her zaman görüşüyoruz" diye yanıt verdi.

ERDOĞAN MKYK'DE ELEŞTİRMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinden sonraki ilk Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı sert bir şekilde eleştirmişti. Koca’ya dönerek, "Randevularla alakalı şikayetler var. Sorunu seninle çok ciddi ele alacağız ve gerekeni yapacağız" demişti.