Fahrettin Koca'dan 'şehir hastanesi’ itirafı: CHP suç duyurusunda bulunacak
CHP’li Zeliha Aksaz Şahbaz, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın "şehir hastaneleri" itirafı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. Şahbaz, “Türkiye’nin sağlık sorunları, Sağlık Bakanı değişimiyle çözülmenin çok ötesine geçmiş durumdadır” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "şehir hastaneleri" itirafı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, Koca'nın bakanlık dönemini "başarısız" buldu.
CHP'li Şahbaz, yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun
Rize'deki "Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünyanın en iyi
sağlık hizmeti sunan ülkelerinden birisiyiz" açıklamasına, sağlıkta
yaşanan sorunları hatırlatarak, "Bunlar mı dünyanın en iyi sağlık
hizmetidir?" diye sordu.
CHP'li Şahbaz, Fahrettin Koca’yla iki kere görüşme
gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, şunları söyledi:
''Bu görüşmelerimizde ilkinde deprem bölgesiyle ilgili olan inceleme gezimiz sırasındaki tespitlerimizi paylaştık. Gerçekten deprem bölgesi çok kötüydü. İkinci görüşmemizde de sağlık sistemindeki aksaklıkları paylaştık. Fahrettin Koca 2018 yılından beri Sağlık Bakanı olarak görev yapıyordu. Pandemi döneminde de zorlu bir süreçte sağlık bakanlığı yaptı.
Fakat bu dönemde 3 maskeyi
dağıtamayan, sağlık verilerini saklayarak halkımızın sağlık konusundaki
hassasiyetiyle oynayan ve 3 dolara alınabilecek bir aşıyı yandaş firmadan 12
dolar civarında alarak çok büyük kamu zararına uğratan, başarılı bir bakanlık
dönemi yaşanmadı. Devletin kesesinden kuruş çıkmayacak denilen Şehir
hastanelerinin adeta bir kara deliğe dönüştüğünü de gider ayak itiraf etti. Bu
konuda suç duyurusunda bulunacağız."
‘SAĞLIK HİZMETİ TİCARİ BİR METAYA DÖNÜŞTÜ’
Fahrettin Koca'nın bakanlık dönemini "başarısız"
olarak değerlendiren Şahbaz, "Koca, halkımızın sağlığıyla övüneceği yerde
'şehir hastanelerinde milyonlarca insanımızın muayene olduğu ve tedavi olduğu
yönünde övünerek adeta hasta garantili şehir hastanelerinin ne kadar çok hasta
baktığıyla, halkımızın ne kadar hastalandığıyla' övünen Sağlık Bakanı olarak
tarihe geçti. Bu nedenlerle de Fahrettin Koca’nın dönemini başarılı bir dönem
olmadığını düşünüyoruz. Türkiye’nin sağlık sorunları, Sağlık Bakanı değişimiyle
çözülmenin çok ötesine geçmiş durumdadır. 2003 yılında başlayan sağlıkta
dönüşüm programıyla artık herkesin ulaşabileceği nitelikli sağlık hizmeti
olmaktan çıkmış, ticari bir metaya dönüşmüş durumdadır" dedi.
‘BUNLAR MI DÜNYANIN EN İYİ SAĞLIK HİZMETİDİR?’
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun geçtiğimiz günlerde
Rize'de yaptığı, "Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünyanın
en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden birisiyiz. Şehir hastaneleri
Türkiye'nin hem gururu hem de sağlık hizmetlerinin odağı. Çok önemsiyoruz"
açıklamasını hatırlatan Şahbaz, şöyle konuştu:
"Memişoğlu’nun açıklamalarını dikkatle takip ediyoruz. Öncelikle Türkiye’deki sağlık hizmetlerini Dünya’nın en iyisi olduğu kanısına nerden vardıklarını merak ediyorum. Dünya Sağlık Örgütü bir muayeneyi 20 dakika olarak tanımlarken ülkemizde bu 5 dakikaya hatta daha aşağıya indirildi. MHRS sisteminden bulunamayan randevular ve aylar süren tettik randevuları...
Bunun
sonucunda da tedaviye ulaşamadığı için, sağlık hizmetine ulaşamadığı için,
sağlığını kaybeden uzamış vakalar ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız var.
Bunlar mı dünyanın en iyi sağlık hizmetidir? Bulunamayan ilaçlar, piyasadan
çekilen ilaçlar, ilaç bulunsa da yüksek katkı payları nedeniyle halkımızın
ödemek zorunda kaldığı yaşadığı mağduriyetler... Sağlıkta yaşanan şiddet olgusu,
mesai ücretlerini alamayan sağlık çalışanlarımız... 120 bini aşan beyaz kod
uyarısıyla mı biz bu kadar tırmanan sağlıkta şiddetle mi en iyi sağlık
hizmetini mi veriyoruz dünyada? Bunları sorgulamak gerekiyor."
Şahbaz, “Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan ihalelerin bedellerinin çok üzerinde bir maliyet
çıkartılarak kamu zararı oluşturulmak istendiği ve buna itiraz eden 23
mimar/mühendisin taşra hastanelerine sürülerek bu uygulamaların gölgelendiği
yönünde iddialar var. Sayın bakan bu iddialar doğru mudur? Doğruysa ne yapmayı
planlıyorlar?" diye sordu.
BAKANI CHP'YE DAVET ETTİ
Zeliha Aksaz Şahbaz, bakan Memişoğlu'nu CHP'ye davet ederek, "Fahrettin Koca ile 2 defa görüşmemiz oldu. Kemal Memişoğlu’yla görüşmeyi planlıyoruz. Fakat daha önce biz Sağlık Bakanlığına iki kez ziyarete gittik. Bu defa bakanı partimize bekliyoruz, kapımız açık. Tabii ki görüşmek istiyoruz" diye konuştu.
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