Fahrettin Yokuş'tan 'MHP'li bankamatik memurları' iddiası: 'Hangi vicdan bunu kabul edebilir?'

22 Mart 2022 Salı, 10:26

Konya'da MHP’li Ereğli Belediyesi 'bankamatik memurları' iddiasıyla yeniden gündeme geldi.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun 2019 seçimleri öncesinde Adana Su ve Kanalizasyon İşleri (ASKİ) Genel Müdürü olduğu dönemde, Destek Hizmetleri Daire Başkanı olan Kürşat Karayandı ve önceki dönem Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün kardeşi Reis Sözlü’nün Adana’da ikamet etmesine rağmen Ereğli Belediyesi’nden maaş aldığını ileri sürdü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yokuş şunları söyledi:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yaptığı açıklamasında ASKİ’de önceki dönem bazı yöneticilerin ihale alan firmalardan rüşvet olarak para ve Rolex marka saat istediklerinin belirlendiğini açıklamış konu ile ilgili savcılık tarafından soruşturma açıldığını söylemişti. Karalar'ın gündeme getirdiği Rolex saat rüşvet iddiası ile ilgili adı geçen ve Hüseyin Oprukçu döneminde ASKİ’de Destek Hizmetleri Daire Başkanı olan Kürşat Karayandı'nın Ereğli Belediyesi'nden maaş aldığı bilgisini aldık. Karayandı'nın ikamet adresi ise Adana. Öte yandan Adana önceki dönem Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün kardeşi Reis Sözlü'nün de Ereğli Belediyesi'nden maaş aldığı ve Ereğli Belediyesi'nde işe giriş tarihinin 2019 olarak kayıtlara geçtiğini öğrendik."

"ESKİ SEKRETERİNİ MEMUR YAPTI"

Oprukçu’nun ayrıca ASKİ’deki eski sekreterini de belediyede özel kalem müdürlüğü görevine getirerek, memur yaptırdığını kaydeden Yokuş, "Ereğli Belediye Başkanı MHP’li Hüseyin Oprukçu'nun ASKİ Genel Müdürlüğü döneminde sekreterliğini yapan eski bankacı Derya Miç'in Ereğli Belediyesi özel kalem müdürü olarak atandığını ve istisnai kadrodan memur yapıldığı da edindiğimiz bilgiler arasında" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANININ OĞLU DA MEMUR YAPILDI

2021 yılında İBB’nin hibe ettiği 99 kayıp atla gündeme gelen ve partisinden istifa eden MHP’li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in oğlu Mehmet Cihangir Keskin'in de Ereğli Belediyesi Özel kalem müdürlüğü görevine getirerek istisnai kadrodan memur yapıldığı ve işe gitmeden maaş aldığını kaydeden Yokuş, tepkisini “Millet açlık ve sefaletle boğuşuyor. İnsanlarımız işsizlikten kırılırken belediye başkanı tanıdıklarına işe gitmeden maaş veriyor, yakınlarını özel kalem müdürlüğü üzerinden memur yapıyor. Hangi vicdan bunu kabul edebilir?” diyerek dile getirdi.

İŞE GİTMEDEN MAAŞ ALDIKLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

İYİ Partili Yokuş, daha önce de aralarında eski MHP Konya İl Başkanı Hakkı Ünler ile Ereğli'de halen görev yapan MHP Ereğli İlçe Teşkilatı yöneticilerinin de bulunduğu bazı isimlerin işe gitmeden maaş aldıklarını duyurmuştu