Erzurum’da AKP ve MHP’den ayrılan 1071 kişi İYİ Parti’ye katıldı

21 Mart 2022 Pazartesi, 09:07

Erzurum'da AKP ve MHP'den 1071 kişi istifa etti. İstifa eden AKP'li ve MHP'li 1071 vatandaş İYİ Parti Erzurum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen törenle İYİ Parti'ye üye oldu.

Üye katılım töreninde konuşan İl Başkanı Melih Kırkpınar, toplu katılım törenlerinin her ay yükselerek artacağına vurgu yaptı. Kırkpınar, ”Milletimizin emrinde ve hizmetinde yürüdüğümüz bu yolda aramıza yeni katılan yurttaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Bu kutlu yolda amacı vatan ve millet sevdası olan İYİ yürekli yol arkadaşlarımız artarak devam edecektir. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’in liderliğinde gece gündüz demeden kapı kapı dolaşıp insanlarımızın sıkıntılarına ortak seslerine soluk oluyoruz. Tek mücadelemizin vatanın bekası vatandaşlarımızın refahı. Bu uğurda tüm teşkilatlarımızla sürekli çalışıyoruz” dedi.

Melih Kırkpınar "Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’in liderliğinde gece gündüz demeden kapı kapı dolaşıp insanlarımızın sıkıntılarına ortak seslerine soluk oluyoruz. Tek mücadelemizin vatanın bekası vatandaşlarımızın refahı. Bu uğurda tüm teşkilatlarımızla sürekli çalışıyoruz" diye konuştu.

AKP ve MHP'nin iktidarı kaybedeceğini anlaması üzerine yeni seçim kanunu teklifi düzenlediğini belirten Kırkpınar, "Aziz milletimiz yapılan her hilenin farkında ve takipçisidir. Sandık, iktidar partilerinin en büyük korkusu oldu. Ancak, korkunun ecele faydası yok" ifadelerini kullandı.

"Farklı şehirlerde yaşayan Erzurum’lu hemşerilerimizle irtibat içindeyiz özellikle büyükşehirlerdeki hemşerilerimiz bayram sonrası İzmir, Ankara, Bursa ve İstanbul’da toplu katılımlarla partimize karışacak. Biz tüm illerde tüm teşkilatlarımızla birlikte hareket ediyoruz" diyen Kırkpınar, "İYİ Parti ilklerin partisidir İYİ Parti bitkin ve beraberliğin sembolüdür” vurgusunda bulundu.