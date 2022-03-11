Faik Öztrak: Savaşın bize 35-40 milyar dolar maliyeti olacak

11 Mart 2022 Cuma, 14:57

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, iş dünyası ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir araya geldi.

Türkiye'nin başta ekonomi olmak üzere vadedilen hedeflere ulaşamadığını belirten Öztrak, "Hükümet, özellikle 2021'in Eylül ayında Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirip, emirle faizleri düşürmeye başladığı noktadan itibaren ciddi bir döviz krizine neden oldu. Hiç hak etmediğimiz, aslında hiç gerek olmayan bir döviz krizi çıktı. İpin ucu elden kaçtı, paniklediler ve bütçenin altına bu defa kur korumalı mevduat bombası koydular. Bunu yaparken de ayan beyan geldiği belli olan Rusya-Ukrayna savaşını hiç görmediler, FED'in faiz artışını hiç duymadılar ve 'Biz bunu yaparız, kurda da belli bir istikrar sağlarız' dediler. Bu şekilde kurda istikrar sağlamak mümkün değil" dedi.

'KUR KORUMALI MEVDUAT'IN YÜKÜ

Kur korumalı mevduatın Hazine'ye 3 aylık yükünün 30 milyar TL olduğunu aktaran Öztrak, "Kur korumalı mevduatın başlamasından şubat sonuna kadar ortalama kur 13,38'di. Bugün 14,5 aşmış durumda fakat hesaplarımızı 14,5 üzerinde yaptık. Kur korumalı mevduatın Hazine'ye maliyeti 25 milyar TL. Buna bir de vazgeçilen vergileri koyduğunuzda; 3 aylık yükü 30 milyar TL. Peki, 'Bu 30 milyar nedir' diye sorarsanız. Bizim bütün yıl boyunca şu gıda krizini yaşadığımız ortamda; çiftçimize vereceğimiz destek 25 milyar TL" diye konuştu.

"TÜRKİYE HAZIRLIKSIZ YAKALANDI"

Rusya-Ukrayna savaşına Türkiye'nin hazırlıksız yakalandığı görüşünü dile getiren Öztrak, "Rusya-Ukrayna savaşının bize doğrudan ticaret ve turizm yoluyla maliyeti var. İhracat yoluyla maliyeti var. İthal ettiğimiz enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle ödemeler dengemiz üzerinde etkisi var. Kaybolan turizm. Baktığımız zaman Rusya; en çok turist gönderen birinci, Ukrayna üçüncü ülke. Gerçekten ciddi şekilde etkiliyor. Bunun bize 35-40 milyar dolar civarında bir maliyeti olacağı anlaşılıyor" dedi.







