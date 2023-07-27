Faik Öztrak'tan hükümete 'enflasyon' tepkisi: Sözün bittiği yerdir!
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası'nın yüzde 58 olarak belirlediği yıl sonu enflasyon beklentisine tepki gösterdi. Rapor üzerinden hükümete yüklenen Öztrak, "Milyonları, 2,5 yıl boyunca çift haneli enflasyonla ezmeye devam edeceklerini söylüyor. Sözün bittiği yerdir!” ifadelerini kullandı.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2023 yılı enflasyon beklentisini yüzde 58’e, gıda fiyatları enflasyon beklentisini ise yüzde 61,5’e çıkarmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Merkez Bankası, bugün açıkladığı enflasyon raporunda;— Faik Öztrak (@faikoztrak) July 27, 2023
Hükümetin açlık sınırındaki asgari ücret ve altındaki ücretlerle çalışmaya mahkum ettiği milyonları, 2,5 yıl boyunca çift haneli enflasyonla ezmeye devam edeceklerini söylüyor.
Sözün bittiği yerdir! pic.twitter.com/oTPahbQvGr
Öztrak'ın bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
“Merkez Bankası, bugün açıkladığı enflasyon raporunda; Hükümetin açlık sınırındaki asgari ücret ve altındaki ücretlerle çalışmaya mahkum ettiği milyonları, 2,5 yıl boyunca çift haneli enflasyonla ezmeye devam edeceklerini söylüyor. Sözün bittiği yerdir!”
ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 58'E ÇIKMIŞTI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni başkanı Hafize Gaye Erkan kamuoyu önünde ilk enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirmişti. Erkan, TCMB'nin 2023 yıl sonu tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e çıkardığını söylemişti.
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