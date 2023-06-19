Faik Öztrak'tan üstü kapalı 'Ekrem İmamoğlu' mesajı: 'Kurultaya kadar belediye başkanları kendi işlerine yoğunlaşacak'

Yayınlanma: 19.06.2023 - 17:28

Güncelleme: 19.06.2023 - 17:33

Cumhurbaşkanı seçimi sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) başlayan ‘değişim’ tartışmaları sürüyor. Partide değişim çağrısını yapan ilk isim İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adı ise genel başkanlık için anılmaya devam ediyor.

Son olarak CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak partisinin genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ekonomik kriz, asgari ücret ve yüksek fiyatlarla ilgili AKP iktidarına eleştirilerde bulunan Öztrak, konuşmasının son bölümünü parti içinde esen değişim taleplerine ayırdı.

"KENDİ İŞLERİNE YOĞUNLAŞACAKLAR"

Geride kalan seçim sürecine ilişkin konuşan ve yerel seçimleri işaret eden Öztrak, "İl Kongrelerimizin sona ermesine ve Parti Meclisimizin Kurultay tarihimize karar vermesine kadar Genel Merkezimiz, Meclis Grubumuz Belediye Başkanlarımız kendi işlerine yoğunlaşacak" dedi.

Öztrak şöyle konuştu:

“Evet istediğimiz sonuçları alamadığımız genel seçim geçirdik. Son genel seçimde, 25 milyondan fazla insanın oyunu aldık.Ama seçimi kazanamadık. Şimdi bu yüzde 48 oranındaki millet desteğini korumak, Bunun üzerine ezici bir zafer inşa etmek için, Çok çalışma zamanı. Bu çerçevede, Cumhuriyet Halk Partisi kongreler sürecini başlattık. Partimizin eksiklerini giderme, Yenilenme ve değişim sürecini üyelerimize ve delegelerimize emanet ettik. Mahalle, ilçe ve il kongrelerimizi kimsenin gölge etmediği rekabetçi bir ortamda, aklıselimle, zamanında tamamlamaya çalışıyoruz.

Biz bu süreci en sağlıklı şekilde götüreceğiz. Her konuşmasında partimize yüklenmesi CHP’den ne kadar korktuğunu göstermektedir. O ne kadar konuşursa konuşsun biz milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. İl Kongrelerimizin sona ermesine ve Parti Meclisimizin Kurultay tarihimize karar vermesine kadar Genel Merkezimiz, Meclis Grubumuz Belediye Başkanlarımız kendi işlerine yoğunlaşacak. Üyelerimiz, delegelerimiz işini yapacak, örgütümüzü, Genel Merkezimizi ve tüzüğümüzü yenileyecek yapıyı büyük bir olgunlukla inşa edecek. Biz bir asırdır bu topraklara aydınlık yarınların umuduyuz. Bu umudu güçlendireceğiz yerel seçimlerde hep birlikte. Bu gidişe dur diyeceğiz.”

"ASGARİ ÜCRET EN AZ 15 BİN TL OLMALI"

Asgari ücret tartışmaları hakkında da konuşan Öztrak, asgari ücretin alım gücünün önemli olduğuna dikkat çekerek, "CHP olarak asgari ücretin en az 15 bin TL olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

ERDOĞAN'A 'NAS' TEPKİSİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir zamanlar “nas” dediği faiz artışını kabul ettiğini açıkladığını ifade eden Öztrak, “Şimdi ne kadar olacağı tartışılıyor. Nas mı değişti? Faiz mi değişti? Hayır” dedi.

Öztrak şu ifadeleri kullandı:

“E peki ne değişti? Devran değişti…Dün seçime giderken, milletin dini duygularını istismar etmek için öyleydi, bugün böyle… Devleti dün dediğini bugün reddeden bir kafa yönetiyor. Ama merakla beklenen faiz kararlarını Merkez Bankası Kanunu’na göre Para Politikası Kurulu alıyor. Merkez Bankası Başkanı değişmiş olsa da Başkan Yardımcıları aynı. Kurulda görev yapan Banka Meclisi üyesi de aynı. Yani kurul üyeleri faiz konusunda Erdoğan’ın aynı yerde durduğu gibi yerlerinde duruyorlar.”

İMAMOĞLU SORUSUNA YANIT

İBB Başkanı İmamoğlu’nun değişim talebine dönük soruya Öztrak, “Değişimin kapsamına kurultay delegelerimiz yanıt verecek” dedi.

Öztrak, değişim isteyen iş başkanlarının görevden alınıp alınmayacağına dair soruya da “Partimizde değişim istemek suç değildir. Genel başkanımız da değişimin önünü açacağını defalarca söylemiştir” yanıtını verdi.