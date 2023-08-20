Faik Öztrak’tan ‘yerel seçim’ mesajı: ‘Bu kez Konya’yı bile alacağız’

Yayınlanma: 20.08.2023 - 09:29

Güncelleme: 20.08.2023 - 09:29

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çeşme İlçe Kongresi, İzmir'deki Çaka Bey Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Kongrede konuşan Öztrak "Kaybetme nasıl olur? Yere düştünüz ve kalkamıyorsunuz, o zaman kaybetmişsinizdir. Biz ne yapıyoruz? Ayağa kalkıyoruz" dedi.

Öztrak kongrelerle ayağa kalktıklarını, yerel seçimde tarihi bir başarıya imza atmaya hazırlandıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Sadece Çeşme, İzmir değil, alamadığımız büyükşehirler var. Bu kez Balıkesir’i, Bursa’yı, Konya’yı bile alacağız. Belki de dünyadaki en haksız adaletsiz bir seçimi yaşadık. Sahtekarlık yapıldı, millete yalan söylendi. Ancak aslında duygusal kopuşun en büyüğü karşı cephede yaşandı. Güvendikleri şey; biz darmadağın etmek. Biz dağılmadık, dağılmayacağız. Yenileneceğiz, çalışacağız ve bu seçimi alacağız. Bu yıl 100. yılımız, CHP’liler olarak büyük bir coşkuyla kutlayacağız. 2023 seçimi bir merhaleydi, bu seçim 2024 yerel seçimiyle sonuçlanacak. Karşı tarafa büyük bir yenilgi yaşatabilirsek o zaman her şey değişecek. Bu seçimde CHP Lideri her 2 seçmenden birinin oyunu aldı. O zaman yapmamız gereken; bunu 30-35 milyon yaparak tarihi bir seçime imza atmak ve AKP’nin gidişatının önünü açmaktır."



