İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan Faik Öztrak'a tepki: 'Bunun için parti kurmadık'
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı, Türkiye’de atılan her iki oydan bir tanesini aldı” ifadesine tepki gösterdi. Türkkan, "Biz, genel veya yerel seçimde birilerine oy toplamaya mezun kılınmış bir siyasi hareket değiliz" dedi.
Mayıs ayında gerçekleştirilen milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ile Millet İttifakı çatısı altında birleşen İYİ Parti'de yerel seçim öncesi tepkiler sürüyor.
Son olarak İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabı üzerinden, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarına tepki gösterdi.
"BUNUN İÇİN PARTİ KURMADIK"
Türkkan paylaşımında şunları söyledi:
"CHP Sözcüsü Faik Öztrak: 'Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı, Türkiye’de atılan her iki oydan bir tanesini aldı' demiş. Neden ittifaka karşı olduğumu bundan daha iyi ifade eden bir cümle olamaz. Biz, genel veya yerel seçimde birilerine oy toplamaya mezun kılınmış bir siyasi hareket değiliz. Bunun için de bunca çileyi sıkıntıyı göğüsleyip parti kurmadık"
CHP Sözcüsü Faik Öztrak:— Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) August 10, 2023
“Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı, Türkiye’de atılan her iki oydan bir tanesini aldı” demiş.
Neden ittifaka karşı olduğumu bundan daha iyi ifade eden bir cümle olamaz.
Biz, genel veya yerel seçimde birilerine oy toplamaya mezun kılınmış bir…
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