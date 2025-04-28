Fakülteye girişlerini güvenlik engelledi! Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden 'aile sempozyumu' protestosu

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde "Aile Yılı" kapsamında yapılması planlanan "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu"na öğrenciler "Aile değil mücadele yılı" sloganıyla tepki gösterdi. Öğrencilerin sempozyuma girişi de Özel Güvenlik Birimi (ÖGB) tarafından engellendi. Bu sırada öğrencilerle ÖGB arasında arbede yaşandı.

Fakülteye girişlerini güvenlik engelledi! Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden 'aile sempozyumu' protestosu
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 28.04.2025 - 16:26

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenmesi planlanan ve, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Rektör Cahit Güran’ın katılması beklenen Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu"na öğrenciler tepki gösterdi.

"Aile yılı değil, mücadele yılı" diyerek fakülte önünde bir araya gelen öğrenciler, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganını attı.

FAKÜLTEYE GİRİŞLERİ ENGELLENDİ

Fakülte önündeki sempozyumun yapıldığı salona gitmek istedi. Öğrencilerin fakülte içine girmeleri ise ÖGB tarafından engellendi. Bu sırada öğrencilerle ÖGB arasında arbede yaşandı. 

MOR BOYA FIRLATTILAR

Öğrenciler, “Kampüslerimizde kadın haklarına karşı, lubunya (LGBTİ+) haklarına karşı hiçbir politikaya geçit vermeyeceğiz, kampüslerimizi mora boyayacağız” diyerek fakülte kapısına mor boya fırlattı.

Fakülteye giriş çıkışlar ise yaklaşık 2 saat yasaklanırken sempozyumun yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.

Öte yandan kampüs çıkışında ise polisler bekledi. Öğrenciler polislere "Kadınlar ölürken polis nerdeydi" ve "Çocuklar ölürken polis nerdeydi" diyerek tepki gösterdi.


Etiketler: #Hacettepe Üniversitesi #sempozyum

İlgili Haberler

Erdoğan'dan kurmaylarına protestocu gençler için talimat: 'Gençler neden sokağa çıkıyor?'

Erdoğan'dan kurmaylarına protestocu gençler için talimat: 'Gençler neden sokağa çıkıyor?'
Protestoların hedefindeki Tesla'da büyük düşüş!

Protestoların hedefindeki Tesla'da büyük düşüş!
Ankara'da deprem protestosunda gözaltına alınan 11 öğrenci serbest bırakıldı

Ankara'da deprem protestosunda gözaltına alınan 11 öğrenci serbest bırakıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler