Farah Zeynep Abdullah, Erdoğan'ın 'helallik' açıklamasına tepki gösterdi: "Ne helalliği be"

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum” sözlerine tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 21:00
Farah Zeynep Abdullah, Erdoğan'ın 'helallik' açıklamasına tepki gösterdi:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün; deprem bölgesi Adıyaman’ı ziyaret etti. Erdoğan burada; “Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum” demişti. 

Farah Zeynep Abdullah, Erdoğan'ın açıklamasına, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne helalliği be" sözleriyle tepki gösterdi. 


Farah Zeynep Abdullah Recep Tayyip Erdoğan helallik

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