Farah Zeynep Abdullah, Erdoğan'ın 'helallik' açıklamasına tepki gösterdi: "Ne helalliği be"

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 21:00

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 21:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün; deprem bölgesi Adıyaman’ı ziyaret etti. Erdoğan burada; “Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum” demişti.

Farah Zeynep Abdullah, Erdoğan'ın açıklamasına, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne helalliği be" sözleriyle tepki gösterdi.