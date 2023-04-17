Farah Zeynep Abdullah'a dava açmıştı: Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı, AKP'ye geçti
Adana'nın Kozan Belediye Başkanı Saadet Partili Kazım Özgan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla AKP'ye geçtiğini belirterek, “Seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek için var gücümle çalışacağım" dedi.
Kozan Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Kazım Özgan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile siyasi hayatını AKP'de sürdürmeye karar verdiğini duyurdu.
Özgan, yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
“Bir siyasetçi ve halkımızın hizmetinde olan bir belediye başkanı olarak ülkemiz için her zaman en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında olanların terör örgütleriyle kol kola olmasını kabul etmem asla mümkün değildir. Milli değerlerimize gönülden bağlı bir siyasetçi olarak bundan sonra siyasi hayatımı AK Parti’de sürdürmeye karar verdim. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek için var gücümle çalışacağım."
FARAH ZEYNEP ABDULLAH'A DAVA AÇMIŞTI
Adana Pozantı’da 14 Ağustos 1989 tarihinde boşandığı eşi Halis Serbest tarafından öldürülen Bergen’in hayatı geçtiğimiz yıl beyaz perde ile buluşmuş. Başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı filmin gala gününden itibaren peş peşe tartışmalar yaşanmıştı.
Bergen’i öldüren Halis Serbest’in yaşadığı Adana’nın Kozan ilçesinde filmin vizyona girdiği, ancak sonradan kaldırıldığı iddia edilmiş, Özgan ise iddiaları reddetmişti.
Özgan, ilçede Bergen filminin yayınlanmasının yasaklanmasıyla ilgili yaptığı açıklamaya IQ testi ile cevap veren filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'a 'hakaret' suçundan 100 bin liralık tazminat davası açmıştı.
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