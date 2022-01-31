Farplas'ta direnişe polis müdahalesi: 200 işçi biber gazlı, 'drone'lu müdahaleyle gözaltına alındı

31 Ocak 2022 Pazartesi, 10:48

Kocaeli Gebze Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve plastik otomotiv parçaları üreten Farplas firmasında işçiler, ücretlerinin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için geçen hafta iş durdurma eylemi yapmıştı.

Eylemin ardından Farplas bünyesindeki 150'ye yakın işçi, çağrıldıkları otelde taşeron firmaların avukatları feshi bildirimiyle işten atıldı.

Buna karşı fabrikada eyleme başlayan işçiler, atılan işçilerin geri alınması ve sendika hakları için fabrikaya kapandı. İşçiler, polis müdahalesine karşı fabrikanın çatısına çıktı.

İşçilerin eylemi devam ederken polis ekipleri fabrikaya girdi. İşçilerin örgütlü olduğu Birleşik Metal-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada "Farplas işçilerini polis yaka paça gözaltına alıyor. Drone ile tespit edilen işçiler ters kelepçe takılarak minübüslerde bekletiliyor 50 kadar #Farplas işçisi hala çatıda. “Aşağı atlarız” diyerek saldırıyı protesto ediyorlar" denildi.

HERKES GÖZALTINDA!

Cumhuriyet.com.tr olarak ulaştığımız Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze Şube yetkilisi, Birleşik Metal-İş Gebze 2 No’lu Şube Başkanı Necmettin Aydın ve Şube Sekreteri Engin Kulu'nun da aralarında olduğu yaklaşık 200 işçinin gözaltında olduğunu, sendika yöneticileri ve işçilerin Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin sürdürdüğünü ve bekleyişe devam ettiklerini söyledi.

Öte yandan üretimin durduğu fabrikanın polis kuşatması altında olduğu ve fabrikanın bulunduğu OSB alanına 'yabancı plaka'lı araçların alınmadığı belirtiliyor.