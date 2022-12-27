Fatih Ahlak ve Maneviyat Derneği: Kendi cariyenle nikah kıyamazsın, nikahsız beraber olabilirsin

27 Aralık 2022 Salı, 10:14

AKP'ye sıkı desteğiyle bilinen İsmailağa cemaati, çocuk istismarı skandalıyla gündem olan Hiranur Vakfı'nın ardından kendisiyle bağlantılı ve dernek görünümlü bir başka yapıyla daha kendisinden söz ettirdi.

Skandalın adresi cemaatle bağlantılı Fatih Ahlak ve Maneviyat Derneği oldu. Sosyal medya hesabından fıkıh (şeriat hukuku) alanında gelen soruları yanıtlayan dernek başkanı Ebubekir Kaya, "Hocam cariye her neyse bayan olarak, onunla da nikah kıyılır mı?" sorusuna yanıt verdi.

Kaya, yanıtında "Cariye ile nikahsız beraber olabilirsin" ifadelerine yer verdi.

Kaya'nın sözleri şöyle:

"Kendi cariyenle nikah kıyamazsın, cariyenle beraber nikahsız beraber olabiliyorsun zaten, ancak başkasının cariyesini sevdiysen o kişiden rica edersin, sana verirse ya satın alırsın veya nikahlarsın ama başkasının cariyesidir nikahlarsan o şekilde olur, yoksa başka türlü olmaz, kendi cariyen olduğu zaman nikahsız beraber olabiliyorsun."

TÜGVA'DA DA 'DERS' VERMİŞ

Ebubekir Kaya'nın Youtube kanalı incelendiğinde, Kaya'nın "sohbet" düzenlediği yerler arasında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yöneticileri arasında olduğu TÜGVA'nın da bulunduğu görülüyor.