İsmailağa cemaati hocası Mesut Demir, Yusuf Ziya Gümüşel'i savundu: 'Büyük alimdir'

11 Aralık 2022 Pazar, 23:18

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G'yi altı yaşındayken tarikat üyesi Kadir İstekli'yle dini nikâhla ‘evlendirmesi’ ve çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması olayı gündemdeki yerini korumaya devam ederken İsmailağa'daki hocalar ise 'Yusuf Ziya Gümüşel'i aklama yarışına girdi.

9 Aralık'ta Esenler Kayserililer Derneği'nde düzenlenen etkinlikte konuşan İsmailağa cemaati hocalarından Mesut Demir, cemaatteki yaşanan istismar olayını iftira olarak yorumladı.

AKP'YE SAHİP ÇIKTI

İstismarcı baba Gümüşel için 'büyük alim' diyen Demir, şunları kaydetti:

"Hocaefendi, 16 yaşında kızını evlendirmiş. 6 yaşında evlenmiş diye yutturuyorlar millete. Büyük alimdir kendisi aslında. Hayatta öyle bir yanlış yapmaz. Ama bütün milleti inandırmaya çalışıyorlar. Onların dertleri hükümeti 1 puan indirelim. Dertleri o. Çünkü Erbakan hocayı neyle indirdiler aşağıya Ali Kalkancı'larla indirdiler. Tamamıyla tuzaktır, Tezgâhtır bu."

Demir açıklamasının devamında istismar olayına tepki gösteren yurttaşları 'hain' ilan etti. İBB İmar Müdürlüğü ekiplerinin Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'deki ruhsatsız kaçak yapısını mühürlemesini hazmedemeyen Demir, "LGBT binalarını mühürlemiyorlar. Dertleri İslama vurmak. İşi gücü İslama vurmak. Sağda solda açık arıyorlar" dedi.

HÜSEYİN ÇEVİK DE 'YUSUF ZİYA GÜMÜŞEL'E SAHİP ÇIKMIŞTI

İsmailağa cemaati hocalarından Hüseyin Çevik, bir toplantıda “İftiralara inanmayın. Çocuklarınızın gelinlikli fotoğrafı varsa silin” dediği görüntüler kamuoyuyla paylaşılmıştı. Çevik, “İcazet töreninde gelinlikle fotoğraf çekiliyor sonra ‘6 yaşında gelin oldu’ diyorlar. Sakın çocuklarınıza küçükken gelinlik giydirip fotoğraf çektirmeyin. Yarın bir gün kızınızı gelin zannederler diye bir söz var” demişti.

Ayrıca Çevik, “Memleket öyle bir hale gelmiş ki bu iftira haberleri sosyal medyada gündeme geldi. Her taraftan İslama saldırı var. Tarafımızı iyi seçelim” ifadelerini kullanmıştı.

MESUT DEMİR DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Cumhuriyet; 7 Eylül’de İsmailağacı Mesut Demir’in, Ege Bölgesi’nde yaşanan depremlerin nedeninin kadınların giydiği kıyafetlere ve kürtaja bağladığını, 29 Eylül de ise 1925’te tekke ve zaviyeleri kapatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk dönemini hedef aldığını gündeme getirmişti.

Yurttaşların yaşam tarzı tercihlerini hedef alan Demir, “Şimdi üniversite nereye açıldıysa her taraf ahlak diz boyu gitti, ahlak gitti. Hele bu sene millet artık 20-30 cm elbiseyle geziyorlar ahlaksızlar. Allah hidayet versin, şuur versin. Millet 30 cm elbiseyle dolaşıyor bu ne rezillik. Yetmedi mi bu kadar bela, depremler yetmedi mi, 15 Ağustoslar (17 Ağustos 1999 depremi) yetmedi mi?” ifadelerini kullanmıştı.

Mesut Demir, “Günümüzde tarikat ve cemaatlere niçin saldırı vardır” sorusuna verdiği yanıtta tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasına yönelik karar alınan Atatürk dönemi hakkında skandal ifadeler kullandığı ortaya çıkmıştı.

Demir, “Ne zaman tekke ve zaviyeler kapatıldı. Âlimler, Allah dostları idam edildi, asıldı. Ondan sonra istedikleri dışarıdan derleme toparlama kanunlarla milleti idare etme yoluna gittiler. İşte Türkiye’nin halini biliyoruz; O günden bugüne şeref de gitti, izzet de gitti, hasiyet de gitti. Mevla rızkın bereketini aldı. Hiçbir şeyin beri bereketi kalmadı. Türkiye’de milyonlarca olaylar var” demişti.