Fatih Altaylı'ya HÜDA PAR sansürü

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 19:51

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 19:51

Batman'da yapılan bir sokak röportajında, kendisini Hizbullahçı olarak tanımlayan bir şahıs, muhalefet liderlerini "kafalarını kesmekle" tehdit etmişti. İnfial yaratan görüntülere bir tepki de Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan geldi. Hiçbir devlet yetkilisinin harekete geçmemesini eleştiren Altaylı, "Yoksa yeni 'koalisyon ortağınızı' kızdırmaktan mı korkuyorsunuz" diye yazdı.

Altaylı’nın dün kaleme aldığı yazı ise bugün Hizbullah’a yakın HÜDA PAR’ın talebiyle kaldırıldı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Altaylı, “Batman’da yapılan bir sokak röportajında muhalifleri ölümle tehdit eden kişi hakkında içişleri ve adalet bakanlıklarını gereğini yapmaya davet eden yazıma HÜDA PAR'ın talebi üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza hakimliğinin kararı ile erişim yasağı getirildi. Basın özgürlüğü bu herhalde” dedi.

Batman’da yapılan bir sokak röportajında muhalifleri ölümle tehdit eden kişi hakkında içişleri ve adalet bakanlıklarını gereğini yapmaya davet eden yazıma HÜDAPAR ın talebi üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza hakimliğinin kararı ile erişim yasağı getirildi. Basın özgürlüğü bu herhalde — Fatih Altayli ?????? (@fatihaltayli) March 31, 2023

ALTAYLI NE YAZMIŞTI?

Fatih Altaylı'nın ilgili yazısından bir kısım şu şekildeydi:

"Muhabir sokak röportajı yapıyor. Batman’da. Türkiye Hizbullah’ının kurulduğu yerde. Önce bölge sokaklarında satırlı cinayetler işleyen, burada palazlanarak Türkiye’nin dört bir yanına yayılan, örgüt evlerinde domuz bağı ile bağladığı kurbanlarına işkence ederek öldüren, başörtülü kadınları bile katleden, Mahzenlere gömdüğü cesetler yıllar sonra bulunan Hizbullah’ın başkentinde. Röportaj yapılan kişinin Hüda Parlı olduğu anlaşılıyor. Ama aslında kendi ifadesi ile 'Hizbullahçı'. Ve hiç kimseden korkmadan, çekinmeden, bu ülkede yasaların varolduğunu düşünmeden rahatça konuşuyor."