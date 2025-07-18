Fatih Altaylı'dan 'iddianame' tepkisi: 'Yasal değil, adalet bir şekilde tecelli eder, kimse dertlenmesin'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Altaylı hakkında YouTube yayınında kullandığı sözler nedeniyle “Cumhurbaşkanına fiili saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehdit” suçlamasıyla iddianame düzenledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müşteki olarak yer aldığı metinde, Altaylı'nın yalnızca tehdit suçu kapsamında değerlendirilmemesi, TCK’da “fiili saldırı” tehdidine dayanan maddeye göre, en az 5 yıl hapisle yargılanması talep edildi.

Normal şartlarda tehdit suçu kapsamında 2 yıla kadar hapisle Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanması beklenen Altaylı hakkında bu kez Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılama yapılması öngörülüyor.

ALTAYLI: “25 GÜNDÜR BU İDDİANAMEYİ BEKLİYORDUK”

Marmara Cezaevi’nden gönderdiği mesajda Altaylı, süreç hakkında şu değerlendirmede bulundu:

“2,5 dakikalık konuşmam için 25 gündür iddianame hazırlanmasını bekliyorduk. Sonunda hazırlandı ve en az 5 yıl hapis istemiyle dava açılıyor. Şaşırdım mı? Hayır. Yasada olmayan, uydurma bir suçla uyduruk bir biçimde tutuklayanlardan elbette böyle bir iddianame beklenirdi.”

“BENZER DOSYALARDA MAKUL KARARLAR VERİLDİ”

Altaylı, iddianamenin hukuki dayanaktan yoksun olduğunu vurgularken, daha önce benzer suçlamalarla açılan davalarda verilen kararları hatırlattı:

“Benzer iddialarla farklı mahkemelerde görülen ve aynı kanun maddelerine dayanan yargılamalarda, yargı yerinde kararlar verdi. Dün Barış Terkoğlu Cumhuriyet’te bu örneklerden birkaçını yazdı. Bu nedenle iddianame benim için sürpriz değil ama yasal da değil.”

“ADALET TECELLİ EDER, KİMSE DERTLENMESİN”

Tüm sürece rağmen hukuka olan inancını koruduğunu belirten Altaylı, kamuoyuna şu mesajı gönderdi:

“Hak yerini bulur. Bunu biliyorum. Adalet bir şekilde tecelli eder. Kimse dertlenmesin.”