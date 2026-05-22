Fatih Altaylı'dan 'mutlak butlan' iddiası: 'Ali Mahir Başarır'ın anlattığına göre Ömer Çelik'in bile haberi yokmuş'

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi.

Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin istinafın "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Merkezi’nde olağanüstü hareketlilik tüm gün ve gece sürdü.

Genel Merkez bahçesine toplanan yurttaşlara seçim otobüsü üzerinden hitap eden Özel, "Türkiye’ye ve dünyaya ilan ediyorum ki bugün, şu andan itibaren tehlike ortadan kalkana kadar ve yeniden Cumhuriyet Halk Partisi’ni kimin yöneteceğine AK Parti’nin yargı kolları değil, Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum" dedi.

Mutlak butlan kararı, kulisleri de hareketlendirdi. Gazeteci Fatih Altaylı, CHP'li Ali Mahir Başarır ile arasında geçen diyaloğu paylaştı

Başarır'a göre, mutlak butlan kararından AKP'li Ömer Çelik'in bile haberi yoktu.

Altaylı'nın ifadeleri şu şekilde:

"Bununla ilgili dün ilginç bir konuşma geçti. Kiminle aramda? Ali Mahir Başarır'la. Ben ne oluyor diye işte birkaç CHP'liyi aradığımda arananlardan biri de Ali Mahir Başarır'dı. Ali Mahir Başarır tam o saatlerde Ankara'dan uçakla İstanbul'a geliyor. Ve uçakta yanında kim mi oturuyor? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik. İşte bu konuları konuşuyorlar falan...

Ali Mahir Başarır, 'Ömer Çelik'in haberi yoktu.' diyor. 'İndiğimizde beraber öğrendik.' diyor. Ve 'Öğrenince hızla uzaklaştı yanımdan' diyor. E tabii yani Ömer Çelik'in de uzaklaşması gayet normal yani. Ne diyecek yani, orada Ali Mahir Başarır'ı teselli edecek hali yok. Hemen uzaklaştı yani... Mesela Ali Mahir Başarır'a göre Ömer Çelik'in bile haberi yokmuş."