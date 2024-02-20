Diyanet de devreye girdi: Feyza Altun'a iki suçlama

Diyanet, 'şeriat' paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan ve serbest bırakılan avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Altun’a iki suçlama yöneltildi.

AA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 15:35
Diyanet de devreye girdi: Feyza Altun'a iki suçlama
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Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medya hesabından 'şeriat' paylaşımı yapan avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başkanlığın hukuk müşavirleri tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Altun'un şeriata yönelik paylaşımıyla, "ahlak ve edep sınırlarını aştığı, insan haklarına açıkça saldırdığı, toplumu bir arada tutan en temel dinamiklerden dini inançlara ve değerlere hakaret ettiği" iddia edildi.

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Altun'un paylaşımlarının, "Anayasa'ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğu" öne sürülen dilekçede, paylaşımın "tahkir edici, kaba, sert, incitici ve hakaret edici mahiyette olduğu, vatandaşların dini inançlarına, kutsallarına, değerlerine saldırı niteliği taşıdığı" öne sürüldü.

Dilekçede, Altun hakkında, "dini ve kutsal değerlere hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama" suçlarından kamu davası açılması istendi.

NE OLMUŞTU?

Altun, geçtiğimiz gün sosyal hesabından Farsça bir şiir yayınlamış; bir sosyal medya kullanıcısı da Altun’un yaptığı paylaşımın altına, “Feyza hanıma şeriat atak gelmiş” diye yorum yapmıştı. Yoruma yanıt veren Altun, "Şeriate s..kayım" diyerek karşılık vermişti.

Kendisine yapılan bazı yorumlara tepki gösteren Feyza Altun "Türkiye Cumhuriyeti laiktir laik kalacak" mesajı paylaşmıştı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medyada yaptığı paylaşımı gerekçe göstererek, TCK’nın 216/1 maddesine muhalefet iddiasıyla re'sen soruşturma başlatmıştı.

Gözaltına alınan Altun, sevk edildiği hakimlikçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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