Fatih Altaylı: Hedef çok açık, tatil günü olarak pazar yerine cuma gününü ilan etmek

Yayınlanma: 05.08.2023 - 17:54

Güncelleme: 05.08.2023 - 17:54

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tepki çeken uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün dün yayımladığı cuma hutbesinde çalışma saatlerinin cuma namazı saatlerine göre ayarlanması gerektiği ifade edildi. Söz konusu ifadeler laik bir ülkede sosyal yaşamın din kurallarına göre belirlenmesinin kabul edilemezliği nedeniyle eleştirildi. Hutbede, “Çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz ibadetlerinden birisi olan cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olalım. İş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını cuma namazının vaktine göre düzenleyelim” ifadeleri yer aldı.

Bunun üzerine Fatih Altaylı YouTube kanalında bu konuyu ele alarak şu değerlendirmelerde bulundu:

''Bu daha önce bildiğim kadarıyla memurlar için yapıldı. Cuma namazları saatlerine göre mesai ayarlandı. Tabi buradaki sorun şu; bu saatler sürekli değişiyor. Belirli bir saat yok. O yüzden de buna göre mesai ayarlamak oldukça zor. Zaten aslında orada niyet mesai ayarlamak değil. Niyet orada başka. Biz bunları söyleyip, 'saati değişen namaza göre mesai mi olur' denilecek ve hak verilecek dolayısıyla ' o zaman şöyle yapalım; biz cuma gününü tatil ilan edelim, 'cuma tatil olsun'. Hedef o, çok açık. Öğrenciler filan bunların hepsi bahane. Orada Diyanet İşleri Başkanının ve onun gibi düşünen bir kısmının niyeti Türkiye'de tatil günü olarak pazar günü yerine cuma günü ilan etmek. Bunun arayışları bunun alt yapı hazırlıkları söz konusu. Bunlar girizgâh, bunlar altlık, bunlar hazırlama operasyonu.''