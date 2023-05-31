2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Fatih Altaylı o ifadeye dikkat çekti: 'Bahçeli böyle bir lafı boş yere etmez'

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçim sonrası sözleri siyaset gündemindeki yerini koruyor. Son olarak Bahçeli'nin sözlerini yorumlayan gazeteci Fatih Altaylı, "Böyle bir lafı boş yere etmez. Gördüğü bu tehlikenin ne olduğu konusunda daha açık olması, daha net konuşması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2023 - 14:30
Fatih Altaylı o ifadeye dikkat çekti: 'Bahçeli böyle bir lafı boş yere etmez'
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Türkiye bir seçim dönemini daha geride bıraktı. Sonuçlara Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, 13. cumhurbaşkanı seçildi. 

Gazeteci Fatih Altaylı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçim akşamı yaptığı "Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir, her şey değişecektir. Öyle gözüküyor. İnşallah Türkiye değişmez" ifadelerini yorumladı.

'DAHA NET KONUŞMASI GEREKİYOR'

Kendi ismini taşıyan internet sitesinde yayımladığı yazıda "Bahçeli böyle bir lafı boş yere etmez" ifadesini kullanan Altaylı, şöyle devam etti:

"Bu cümledeki 'İnşallah Türkiye değişmez' sözü hem bir tehlikeyi, hem de siyaseten çok güçlü görünmesine rağmen iktidarın güçlü ortağının bile kendini aciz hissettiği bir duruma işaret ediyor. Bahçeli’nin gördüğü bu tehlikenin ne olduğu konusunda daha açık olması, daha net konuşması gerekiyor.

Seçimin hemen arkasında işaret ettiği ama 'İnşallah' ile savuşturmak istediği tehlikeli değişim ne ise toplumu buna karşı hazırlamak Bahçeli’nin işidir."

'DİLE GETİRMEKTEN BİLE KORKTUĞUM BÜYÜK TEHLİKELER VAR'

"Açıkçası benim de Türkiye’nin geleceği acısından öngördüğüm ve dile getirmekten bile korktuğum büyük tehlikeler, olumsuz değişimler var. Acaba onun korkuları ile benim korkularım ne kadar aynı. Söylese de bilsek. Bilsek de önlem düşünsek."


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