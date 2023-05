Murat Yetkin’den Bahçeli yorumu: Erdoğan’ın ortağı hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ilan etti

Yayınlanma: 29.05.2023 - 13:48

Güncelleme: 29.05.2023 - 14:17

Gazeteci ve yazar Murat Yetkin kendi internet sitesinde seçim sonuçlarını yorumladı. Seçim sürecinin adil ilerlemediğini belirten Yetkin, Cumhur İttifakı adayı AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devlet imkânlarını da kullandığını ekledi.

Seçim sonrası süreç için değerlendirmelerde de bulunan Yetkin, şu şekilde yazdı:

“İktidar değişmedi. Ama Erdoğan’ın stratejik ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de seçimi kazanma konuşmasında, sonuna 'İnşallah Türkiye değişmez' ifadesini ekleyerek söylediği üzere 'Önümüzdeki güçlerde çok şey değişecektir, her şey değişecektir'. Erdoğan kazandı ama artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı daha kendisi -şimdiye kadarki en sert- balkon konuşmasını yapmadan önce ortağı tarafından ilan edildi.”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın "Türkiye için önümüzdeki süreç çok zor olacaktır. Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir. Kazanırken mağlup olmuştur" ifadelerine atıfta bulunan Yetkin “İktidar ortağı olmasaydı belki de 7 Haziran 2015 seçim gecesi yaptığı gibi 'Bu seçim olmadı, yenisine bakalım' diyecekti. Bu bakış bir başka Türk milliyetçisi, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın Erdoğan’ın 'Pirus Zaferi' kazandığını söylemesiyle paraleldi” diye belirtti.

“ERDOĞAN’IN YÖNETMESİ ARTIK DAHA DA ZORLAŞACAK”

Seçmenlerin ekonomik gidişatın olumlu ilerlemesi inancıyla Erdoğan’a oy verdiğini savunan Yetkin “27 milyon küsür seçmen Erdoğan’ın devam etmesini isterken 25 milyon küsür seçmen gitmesini istemiştir ama “kalsın” diyenlerin önemli bir kısmı her şeyin yolunda gittiği inancıyla değil, özellikle ekonomideki kötü gidişi yine Erdoğan’ın düzelteceği inancıyla ona oy verdi. Seçmenin bölünmesi ideolojik ve sosyolojik değil, tamamen siyasidir; Türk milliyetçisi ve Kürt seçmenler her iki safta da önemli rol oynadı. Keza hem Erdoğan hem Kılıçdaroğlu destekçileri arasında her ekonomik sınıf ve katmandan seçmen vardı. Erdoğan kazandı ama yönetmesi artık daha da zorlaşacak. En zor ve acil sorun, kendisinin de söylediği üzere ekonomik krizden çıkış” ifadelerini kullandı.