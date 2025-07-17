Fatih Altaylı, Silivri görüşmesini anlattı: Mansur Yavaş 'adaylık' ve 'anket' sorusuna ne yanıt verdi?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün Silivri'de tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'yı ziyaret etti.

Ziyaretteki gündem maddelerini aynı isimli Youtube kanalından Fatih Altaylı anlattı.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMESİ

Altaylı ziyarette, Yavaş'ın CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dediği iddia edilen, "Beni cumhurbaşkanı adayı yaparsanız kabul etmem ve istifa ederim" sözlerini anımsattı.

Yavaş, bu iddiayı şu sözlerle açıkladı:

"Yalanlamadım, sadece o kelimeleri kullanmadım. Ben bunu doğrudan Kemal Bey'e değil, çevresindekiler duysun diye söyledim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinden bazı isimler, benim kulağıma gelecek şekilde ‘Kemal Bey genel başkan olunca hemen Mansur Bey'in adaylığını açıklayacak’ diye çocukça şeyler söylüyorlardı ve bu yayılıyordu. Ben onları susturmak için böyle bir söylemde bulundum."

"ADAYLIKTAN SÖZ ETMEM TERBİYESİZLİKTİR"

Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin sorulan soruya ise Yavaş, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna dikkat çekerek, "Ekrem Başkan bu durumdayken benim adaylıktan söz etmem ayıptır, terbiyesizliktir. Ben asla böyle bir şey yapmam. Şu an partinin, partimizin, hepimizin adayı Ekrem İmamoğlu. O ve diğer başkanlarımız böyle bir haksızlığın, hukuksuzluğun sonucunda Silivri zindanında iken ben adaylık kelimesini ağzıma almam" ifadelerini kullandı.

Yavaş ayrıca, CHP lideri Özgür Özel'in mitinglere devam etmesi gerektiğini aktardı.

ANKET AÇIKLAMASI

Anketlere ilişkin tartışmalara da yer veren Yavaş, kendisinin anket yaptırmadığını ancak MetroPOLL'ün bir anketini gördüğünü söyledi:

“(Adaylık tartışması) Fatih Bey, ben diyorum ki bir yapsın da kim yaparsa yapsın. Önemli olan kurtulmak. Çocuklarımız için, torunlarımız için, gençler için bu anlayıştan kurtulmak lazım. Kim kurtaracaksa olur. Beni, seni, o su bu su yok. Ekrem Başkan olur. Özgür Bey parlıyor artık, olur. Ben olurum. Birimiz yapsın da kim yaparsa yapsın.

Vallahi ben anket falan yaptırmıyorum. Ama MetroPOLL'ün anketini gördüm. Sahibi beni sevmez, ben sahibini sevmem. Orada %60 destek var bana. Ekrem Bey de bir tık altta. İkimiz de Tayyip Bey'den açık ara öndeyiz. Ama Ekrem Başkan içerideyken bu konuları konuşmam.”