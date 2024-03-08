Fatih Altaylı'dan iktidara 'Eylem Tok' tepkisi: 'Rahip Brunson’ı ABD’ye iade edenler...'

Yayınlanma: 08.03.2024 - 14:09

Güncelleme: 08.03.2024 - 14:09

İstanbul'da Kemerburgaz yolunda arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan yazar Eylem Tok'un oğlu, annesiyle birlikte kaçtı.

Korkunç olayda evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Eylem Tok'un oğlunu kendi aracına alarak kaçtığı tespit edildi.

Polisin çalışması sonucu, anne Eylem Tok'un, yaşı tutmadığı için ehliyeti olmayan oğlu T. C.'yi de alarak gece 02.00'de havalimanına gittiği, oradan Mısır'a kaçtıkları belirlendi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mısır'dan sonra ABD'ye kaçan ana-oğul hakkında, kırmızı bülten talep edildiğini belirtmişti.

ALTAYLI: "ÇOK AÇIK BİR CİNAYET..."

Gazeteci Fatih Altaylı, son günlerde gündemde yer tutan bu cinayetle ilgili bir yazı kaleme aldı.

İktidara ABD'ye kaçan Tok'un ve oğlunun geri getirilmesi çağrısında bulunan Altaylı, "Rahip Brunson’ı ABD’ye iade edenler, bu cinayet zanlısı kadını da ABD’den iade almak zorundadır" dedi.

Fatih Altaylı'nın yazısında ilgili kısım şöyle:

"Belgrad Ormanı içinde, Sarıyer ile Kemerburgaz’ı birbirine bağlayan orman yolunda meydana gelen “kaza”yı 5 gündür konuşuyoruz. 16 yaşında, henüz otomobil kullanma ehliyeti olmayan bir genç, babasına ait Porsche marka araçla, arıza yapan küçük arazi araçları ile yol kenarında, emniyet şeridinde duran bir gruba hızla çarpmış, bir kişinin ölümüne birkaç kişinin de ağır biçimde yaralanmasına yol açmıştı. Bir kaza idi. 16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi ve kazada “taksir” unsuru vardı. Yine de Türkiye’nin yasal koşullarında, suçlu olmasına rağmen, taksirle ölüme sebebiyet vermesine rağmen en fazla bir iki sene hapis yatar, sonrasında çıkar ölen öldüğü ile kalırdı.

Olay olsa olsa bir iki günlük haber olur geçerdi. Önümüzde yaşanmış bir örnek vardı. 2017 yılında alkollü biçimde araç kullanırken Çeşme yolunda kaza yapan Emrah Serbes isimli yazar, bir aileyi tümden yok etmiş, o da taksir sonucu ölüme sebebiyet vermekten yargılanmış ve 2020 yılında Corona tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı. Aldığı can başına hapiste geçirdiği süre 1 yıldı. Serbest bırakılması haber bile olmamıştı. Eylem Tok’un oğlu da bir bilemedin en geç 1,5 yıl sonra serbest kalırdı.

'CANAVAR KADIN YARALILARIN TELEFONLARINI DA ELLERİNDEN ALIYOR'

Sorumlu, düzgün, iyi bir ailenin yapması gereken çocuklarını adalete teslim etmek ve yaptığı eylemin sonuçlarına katlanması gerektiğini öğretmekti. Ancak yazar Eylem Tok böyle yapmadı. Olay yerine geldi. Oğlunu aldı ve yurt dışına kaçırdı. Ve biz önce bunu bir annenin panik ile yaptığı bir hata zannettik. Meğer durum bu değilmiş. Çocuğun yaptığı kaza, annenin işlediği ise çok açık bir cinayet. Eylem Tok adlı yaratık oğlunu kurtarmak için olay yerine geldiğinde çocuğun çarptığı insanlar hâlâ hayatta. Bir ambulans çağrılsa belki ölen kişi de kurtulacak. Hadi çocuk panikle ambulans çağırmadı diyelim. Eylem Tok da çağırmıyor. Dahası “canavar” kadın yaralıların telefonlarını da ellerinden alıyor.

'MESELE KAZA DEĞİL'

Yardım çağıramasınlar ve kendisi ile oğlu kaçacak zaman bulsun diye yaralıları ölüme terk ediyor. Uzaklaştıktan sonra bile yardım çağırmıyor. Telefonları atıp kaçıyor. Yaralıları olay yerinden çok sonra geçen bir araç fark ediyor ve yardım ancak bundan sonra geliyor. Bu, çok açık bir cinayettir. Bu “canavar” kadının ABD’den iadesi mutlaka sağlanmalı ve “cinayet” suçuyla yargılanmalıdır. Bu öyle annelik içgüdüsü ile açıklanabilecek bir şey değildir. Buradaki içgüdünün annelik ile alakası yoktur. Kaza elbette herkesin başına gelebilir. Ama burada mesele kaza değil, kazadan sonra işlenen cinayettir. Rahip Brunson’ı ABD’ye iade edenler, bu cinayet zanlısı kadını da ABD’den iade almak zorundadır."