Fatih Altaylı'dan İnce'ye: Gözlerinin içine bakarak söyledim

Yayınlanma: 09.05.2023 - 12:29

Güncelleme: 09.05.2023 - 13:16

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 5 gün kala siyaset gündeminin nabzı da yükselmeye devam ediyor.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı adaylığı çok tartışılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi kaleme aldı.

Dün işaret ettiği iki adaya ilişkin gelen eleştirilere yazısında yanıt veren Altaylı, "Dün gelecek seçimin adaylarından ikisini yazıp, birini ima edince bazı okurlar, özellikle de Muharrem İnce çevresi tepki gösterdi.'Muharrem İnce niye yok? O da daha 60 yaşında bile değil, gelecek seçimin önemli aktörlerinden biri olacak' diye.Güldüm. Bunu Muharrem İnce’ye haftalar önce ben söylemiş ve yazmıştım" diye belirtti.

"O BUNU TERCİH ETMEDİ"

Muharrem İnce'nin öfke ile değil, intikam duygusu ile değil akıl ile hareket edebilseydi böyle bir şansının olduğunu söyleyen Altaylı, "Haftalar önce İnce’nin gözlerinin içine bakarak söyledim bunu. Cumhurbaşkanı adaylığından çekilse idi, Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’nin seçimi kaybetmesi halinde CHP’nin liderlik koltuğuna oturma, Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması halinde CHP’de genel başkanlık koltuğunun en güçlü adayı olma hakkını kazanacaktı. Dahası CHP’ye geçmese bile CHP’nin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaybetmesi halinde, Memleket Partisi merkez sol seçmende ciddi bir alternatif haline gelebilecekti. Ama o bunu tercih etmedi" ifadelerine yer verdi.

"SİYASETEN GİDEREK ERİDİ"

Altaylı yazısında İnce'nin kendince CHP’nin ve Kılıçdaroğlu’nun önünü kesecek bir oyunun içine girdiğini belirterek, "siyaseten giderek eridi, eridi" dedi.

Prof. Turhan Feyzioğlu üzerinden benzetme yapan Altaylı, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Gençler hatırlamaz ama siyasette bir Prof. Turhan Feyzioğlu vardı eskiden.

Genç yaşında sağlam bir kariyeri vardı ve CHP’nin güçlü adamı, genel başkanlığın güçlü adayı idi.

Ancak Ecevit rüzgarına yenilince bir grup milletvekili ile birlikte CHP’den ayrıldı.

Güven Partisi diye bir parti kurdu.

Ve son görüldüğünde “Milliyetçi Cephe” Hükümetinde bakanlık yapıyordu.

Darbeden sonra ise darbeciler kendisini Başbakan yapmak istediler.

Hükümet kurmayı dahi beceremedi ve sonrasında siyaset sahnesinden silindi gitti. 1988’de, 66 yaşında hayata veda etti.

Bu nedenle, İnce’nin geleceğin siyasetinde pek bir etkisi olacağını zannetmiyorum.

İlk girdiği seçimde CHP’nin adayı olarak kaybetti.

Bugün Memleket Partisi’nin adayı olarak hem seçimi hem benimle girdiği iddiayı kaybetmeye doğru gidiyor.

3. kez aday olur mu bilmiyorum ama eğer olursa “Avcı mısın, siyasetçi misin?” diye sorarlar adama.

Ünlü fıkradaki gibi."