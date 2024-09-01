Fatih Erbakan: Cumhur İttifakı'nı desteklediğimiz için bir pişmanlığımız yok

Yayınlanma: 01.09.2024 - 16:30

Güncelleme: 01.09.2024 - 16:32

Yeniden Refah Partisi, 'Geleneksel Suriçi İstanbul Toplantıları’nı Fatih Vatan Caddesi’ndeki bir otelde gerçekleştirdi. Toplantıya Genel Başkan Fatih Erbakan ve çok sayıda partili katıldı.

Açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Fatih Erbakan iktidarın ekonomik politikalarını eleştirdi.

"CUMHUR İTTIFAKI'NI DESTEKLEDİĞİM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

Konuşmaların ardından kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Erbakan, 14 Myayıs 2023’te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı desteklediği için pişman olup, olmadığı yönündeki soruya şu cevabı verdi:

"Bize Yeniden Refah Partimizi kurduktan itibaren yıllarca hep bunları anlattığımız zaman dediler ki ‘efendim Erbakan Hocanın yetiştirdiği bir Cumhurbaşkanımız var. Refah Partili eski Milli Görüşçü ve şu anda iktidardalar. Ve sizin bu anlattıklarınızı onlarla beraber hayata geçirseniz, onlara bunları söyleseniz, onlar bunları icra etseler bir an evvel daha çabuk olmaz mı? Siz Yeniden Refah Partisi olarak ayrı tek başınıza çalışıp iktidara gelip yıllar sonra bunları uygulayana kadar, hazır bu Erbakan Hocanın talebeleri, öğrencileri iktidardalar, onlarla birlikte bunu gerçekleştirin’ Biz de aslında 14 Mayıs'taki bu ittifak teklifini bu minvalde değerlendirdik. Dedik ki ‘peki bizim ittifaka girmek için herhangi bir şartımız yok. Milletvekilliği, bakanlık veya herhangi bir başka dünyalık çıkar beklentisi içerisinde değiliz. Bizim yıllardır anlattığımız, bizim de Erbakan Hocamızdan aslında aldığımız, Milli Görüş'ün yıllardır ortaya koyduğu bu hususlarda bir adım atarsanız eğer seçilmeniz halinde, biz de destek olalım. Bizim şartımız budur’ dedik.

Hatta önce bu kabul edilmediği için biz kendi Cumhurbaşkanı adaylığımızı ilan ettik ve imzaları toplamaya başladık. Sonradan ‘peki kabul ediyoruz’ denildiği için bu adaylığı geri çektik. ‘Madem öyleyse bir mutabakat imzalayalım’ dedik. Bunlar imzalandı. Bunları uygulamalarının takipçisi olacağımızı söyledik. Ve böylece aslında bu yanlışlardan dönülmesi için onlara bir zeytin dalı uzatmış olduk. Ve ‘Hem de milletin hayrına bir işe vesile olmuş oluruz.

Bunlar uygulanırsa milletin faydasına olur. Bir an evvel uygulanmış olsun. 2028’de 2033’te uygulanacağına şimdi 2023’te uygulansın’ dedik ve böyle iyi niyetle bir adım attık. O nedenle şimdi bunu atmasaydık kendimizi sorunlu hissedebilirdik. Bu nedenle bir pişmanlık aslında yaşamıyoruz. ‘Eğer biz bu adımı atsaydık böyle bir hayra vesile olur muyduk, bu adımları onlara atmasına vesile olur muyduk’ diye düşünecektik. Ama şimdi en azından artık vebalimiz kalmadı. Tabiri caizse bizden günah gitti. Biz elimizden geleni yaptık. Ama yine de bunlar uygulanmadı noktasındayız. O nedenle bir pişmanlığımız yok. İnşallah artık bundan sonra Yeniden Refah Partimizin iktidarıyla bu hususları bizim uygulamamız nasip olur.”