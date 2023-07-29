Önce Bahçeli ardından Erbakan... Cumhur'da ekonomi rahatsızlığı: 'Emeklilere seyyanen maaş zammı yapılmalı'

Yayınlanma: 29.07.2023 - 14:32

Güncelleme: 29.07.2023 - 14:36

Emeklilere yapılan yüzde 25'lik zammın tepkileri sürerken Cumhur İttifakı'nın ortakları MHP ve Yeniden Refah Partisi'nden de seyyanen maaş zammı yapılmasına yönelik çağrılar peş peşe geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkez binasında düzenlediği Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın emekli maaşları için yıl sonunu işaret ettiğini hatırlatan Erbakan, "Bu enflasyon ortamında bu hayat pahalılığında emeklilerimizin yıl başına kadar bekleyecek durumu kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

"GEÇİM DERDİ BÜTÜN EVLERİ SARMIŞTIR"

Erbakan'ın açıklamaları şöyle:

"Sayın cumhurbaşkanımız emeklilerimizle ilgili gerekenin yıl sonunda yapılacağını ifade etmiş ancak bu enflasyon ortamında bu hayat pahalılığında emeklilerimizin yıl başına kadar bekleyecek durumu kalmamıştır. Gerçekten de geçim derdi bütün evleri sarmıştır. Başta emeklilerimiz olmak üzere aziz milletimizi çok büyük sıkıntıya sokmuştur.

Biz başından beri emeklilerimize de seyyanen maaş zammı yapılmasını ifade ettik. Ömürlerini milletimize ve ülkemize hizmete adamış bu insanlarımızın mağdur edilmemesi gerektiğini Yeniden Refah Partisi olarak en açık en gür seda ile ifade ettik.

"GEREKEN ADIMLAR ACİLEN ATILMALI"

Ancak ne yazık ki bu konuda atılacak olan adımlar yıl sonuna kalmıştır. Bugün bu kürsüden Yeniden Refah Partisi olarak emeklilerimiz için yılbaşına kadar beklenmemesini ve atılması gereken adımların acilen atılması gerektiğinin altını çizerek bir kez daha ifade ediyoruz."

BAHÇELİ DE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçen günlerde yaptığı açıklamada emekliler için seyyanen zam çağrısında bulunarak, "Emeklilerimize yapılan yüzde 25’lik maaş artışı, gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir" ifadelerini kullanmıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu" ifadeleriyle yıl sonunu işaret etmişti.