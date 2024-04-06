Fatih Erbakan paylaştı: Yeniden Refah Partili belediyelerin girişine 'hadis' asıldı
Yerel seçimlerden önce kazanacakları belediyelere “Rüşvet alan da veren de mel’undur” yazısının yazılacağını söyleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan ilk tabelalı paylaşım geldi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın, yerel seçimlerde partisinin kazandığı belediyelere verdiği ilk talimat uygulanmaya başlandı. YRP'li belediyelerin girişine, Hz. Muhammed’in “Rüşvet alan da veren de mel’undur” hadisi asıldı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erbakan, “Elhamdülillah… Yeniden Refahlı Belediye Başkanlarımız söz verdiğimiz üzere tabelalarını asmaya başladılar. Ahlaklı Belediyecilik dönemi başlıyor” ifadelerini kullandı.
Elhamdülillah..— Dr. Fatih Erbakan (@ErbakanFatih) April 5, 2024
Yeniden Refahlı Belediye Başkanlarımız söz verdiğimiz üzere tabelalarını asmaya başladılar. Ahlaklı Belediyecilik dönemi başlıyor… pic.twitter.com/Wv4iE3l9VA
NE OLMUŞTU?
Yeniden Refah Partisi, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde yüzde 6,19 oyla CHP ile AKP'nin ardından üçüncü parti olmuş ve Türkiye çapında bir büyükşehir, bir il , 39 ilçe ve 24 belde belediyesi kazanmıştı.
YRP, seçim kampanyasındaki sloganını ise 'Ahlaklı Belediyecilik' olarak belirlemişti.
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