Fatih Erbakan paylaştı: Yeniden Refah Partili belediyelerin girişine 'hadis' asıldı

Yerel seçimlerden önce kazanacakları belediyelere “Rüşvet alan da veren de mel’undur” yazısının yazılacağını söyleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan ilk tabelalı paylaşım geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 11:27
Fatih Erbakan paylaştı: Yeniden Refah Partili belediyelerin girişine 'hadis' asıldı
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın, yerel seçimlerde partisinin kazandığı belediyelere verdiği ilk talimat uygulanmaya başlandı. YRP'li belediyelerin girişine, Hz. Muhammed’in “Rüşvet alan da veren de mel’undur” hadisi asıldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erbakan, “Elhamdülillah… Yeniden Refahlı Belediye Başkanlarımız söz verdiğimiz üzere tabelalarını asmaya başladılar. Ahlaklı Belediyecilik dönemi başlıyor” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde yüzde 6,19 oyla CHP ile AKP'nin ardından üçüncü parti olmuş ve Türkiye çapında bir büyükşehir, bir il , 39 ilçe ve 24 belde belediyesi kazanmıştı. 

YRP, seçim kampanyasındaki sloganını ise 'Ahlaklı Belediyecilik' olarak belirlemişti.


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