AKP 129 oy farkla kazandı... Yeniden Refah itiraz etti!
31 Mart yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçların belli olmasının ardından birçok belediyede tartışmalar sürüyor. Erzurum'un Aşkale ilçesinde 129 oy farkla AKP'ye kaybeden Yeniden Refah Partisi sonuçlara itirazda bulundu.
Aşkale’de resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 45,29'unu alan AKP’nin adayı Şenol Polat belediye başkanı seçildi. Polat'a 5 bin 618 oy çıkarken, YRP adayı Enver Başaran ise 5 bin 489 seçmenin oyunu aldı.
129 oy farkla kaybeden YRP adayı Başaran ve yönetimi, oylarının çalındığını iddia ederek aynı gün ilçe seçim kurulu önünde toplandı. Polis, dağılmamakta ısrar eden kalabalığa biber gazı ile müdahale etti.
DEMOKRASİ NÖBETİ TUTACAKLAR
Dün İlçe Seçim Kurulu’na dilekçe veren YRP'liler, oyların yeniden sayılmasını talep etti.
Enver Başaran, Seçim Kurulu'nun vereceği kararı parti binasında demokrasi nöbeti tutarak bekleyeceklerini söyledi.
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